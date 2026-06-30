Liga a 3-a









Vacanța de vară se apropie de final pentru fotbaliștii de la CSM Olimpia Satu Mare, care dau startul pregătirilor în vederea sezonului competițional 2026–2027. În primele zile, jucătorii vor efectua vizitele medicale obligatorii și testările fizice specifice perioadei de pre-sezon.

Primul antrenament oficial este programat pentru luni, 6 iulie, de la ora 17:30.

Lotul sătmărean va intra apoi într-un cantonament centralizat începând cu 7 iulie. Pe parcursul celor zece zile de pregătire, stafful tehnic a prevăzut câte două ședințe de antrenament pe zi, dar și trei partide amicale menite să evalueze nivelul echipei înaintea debutului oficial al sezonului.

Primul joc de verificare va avea loc pe 11 iulie, de la ora 10:00, în deplasare, împotriva formației Cigánd SE, echipă care evoluează în cel de-al treilea eșalon al fotbalului maghiar. Alte două meciuri amicale sunt programate pentru 15 și 17 iulie, ultima dată coincizând cu încheierea cantonamentului. Adversarii acestor confruntări vor fi anunțați ulterior.

Chiar dacă nu a fost anunțat oficial, pe surse am aflat că noul antrenor principal al echipei va fi Alexandru Pelici.

Cum omologarea rezultatelor la nivel de liga a 3-a au fost blocate de FRF din cauza problemelor semnalate de cei de la Alba Iulia în cazul CS Ștefănești acum oficialii CSM Olimpia așteaptă decizia TAS și a FRF pentru a vedea dacă va mai fi loc în eșalonul doi și de la toamnă pentru galban-albaștrii.



