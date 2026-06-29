MONDIALU’ DIN FAȚA TELEVIZORULUI: Canada în optimi! La fotbal, nu la hochei…

Sport 29.06.2026 21:58
MONDIALU’ DIN FAȚA TELEVIZORULUI: Canada în optimi! La fotbal, nu la hochei…
Ne coacem la propriu. În Satu Mare am ajuns și la 40 de grade. La umbră. Noroc că meciurile de la Mondial se joacă mai mult noaptea, că altfel ar cere și televizorul o pauză de hidratare…
Duminică am fost mai liniștiți…Iar doamnele noastre au putut urmări și-o telenovelă ori o rețetă nouă pe Paprika TV căci Mondialu’ ne-a servit un singur meci. Și ce meci…Canada- Africa de Sud. 
Canada – Africa de Sud? Acum câțiva ani probabil schimbam canalul după primele 10 secunde. Astăzi stai și te uiți, pentru că scrie mare pe ecran: Campionatul Mondial. Canada o urmăream mai degrabă la hochei iar Africa de Sud la rugby…A ieșit un meci plictisitor…poate erau bune niște vuvuzela să ne mai trezească…
Să sperăm că următoarele meciuri din 16-imi vor fi mai atractive…
Câteva considerații despre faza grupelor…Nu m-a impresionat… Am anticipat acel 0-0 de salon între Australia și Paraguay și la fel au fost meciuri în ultima etapă în care s-a jucat mai mult la egal…Și cu calcule legate de un parcurs favorabil…Dacă tot califici 32 de echipe din 48, ai putea tu, FIFA, să faci altfel împerecherile…Poate o tragere la sorți ar fi mai echitabilă…
Argentina pare că a primit un drum mai liniștit. Nu spunem că e avantaj… dar nici nu pare că Messi va trebui să treacă printr-un labirint cu lei în  fazele eliminatorii. Doar Anglia pare sperietoare până-n finală…
  În schimb, în optimi am putea avea Spania cu Portugalia pe cealaltă parte de tablou sau Germania cu Franța… 
Mâine vorbim și de Brazilia-Japonia și ne mai răcorim și cu subiecte de cancan…
Florin Cristian Mureșan
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