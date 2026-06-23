ANUNȚ SC GIOVANNI’S 87 SRL

SC GIOVANNI’S 87 SRL

CUI 51174443

Cu sediul în jud. Satu Mare, loc. Negresti Oas, str. Victoriei, nr. 28

Anunţă solicitarea emiterii Autorizaţiei de mediu pentru activitatea

Cod CAEN 5611 – Restaurante

Cod CAEN 5612 – Activități ale unităților mobile de alimentație

Cod CAEN 5621 - Activități de alimentație (catering) pentru evenimente

Cod CAEN 5622 - Alte servicii de alimentație n.c.a.

Cod CAEN 5630 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor

Desfăşurată pe amplasamentul din: jud. Satu Mare, loc. Negrești Oaș, str. Victoriei, nr. 28

Consultarea documentaţiei, sugestii, reclamaţii se pot depune la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/b luni-joi între orele 8-16.30, vineri între orele 8-14.

Pentru orice informaţii referitoare la activititate, vă puteţi adresa la:

Agenţia pentru Protecţia Mediului Satu Mare

Tel.0261-736003; tel/fax. 0261-733500; e-mail: office@djmsm.anmap.gov.ro