Controalele din trafic s-au soldat cu sancțiuni de peste 60.000 de lei, iar 15 șoferi au rămas fără dreptul de a conduce.

Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au desfășurat, la data de 1 iulie, o amplă acțiune de supraveghere și control pe drumurile din județ, vizând atât menținerea ordinii și siguranței publice, cât și prevenirea accidentelor de circulație. Rezultatele nu au întârziat să apară: zeci de sancțiuni și numeroși șoferi scoși din trafic.

Peste 60.000 de lei în amenzi

În urma verificărilor efectuate, oamenii legii au aplicat peste 20 de sancțiuni contravenționale, valoarea totală a amenzilor depășind 60.000 de lei.

Totodată, polițiștii au dispus suspendarea dreptului de a conduce în cazul a 15 conducători auto, ca măsură complementară pentru abaterile constatate în trafic.

Polițiștii trag un semnal de alarmă

Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare le reamintește tuturor participanților la trafic că respectarea regulilor de circulație poate salva vieți.

Printre cele mai importante recomandări adresate șoferilor se numără evitarea conducerii sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive, respectarea limitelor legale de viteză și renunțarea la depășirile efectuate în zone interzise.

De asemenea, polițiștii îi îndeamnă pe conducătorii auto să acorde prioritate pietonilor aflați pe trecerile semnalizate și să nu circule cu autovehicule care prezintă defecțiuni la sistemele esențiale, precum frânarea, direcția sau instalația de iluminare.

Apel la responsabilitate

Polițiștii le solicită tuturor șoferilor, pietonilor și bicicliștilor să adopte un comportament preventiv și responsabil în trafic, pentru reducerea riscului de accidente și creșterea siguranței rutiere pe drumurile din județul Satu Mare.

Acțiunile de control vor continua și în perioada următoare, în cadrul măsurilor permanente desfășurate pentru protejarea participanților la trafic.