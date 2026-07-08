CS Samuraiul, bilanț după prima jumătate a anului 2026

Karate





L 75 de medalii cucerite până acum și speranțe pentru Campionatului European

Clubul Sportiv ACS Samuraiul, cu activitate în Satu Mare, Lazuri și Târșolț, a încheiat prima jumătate a anului cu rezultate remarcabile. Sportivii pregătiți de antrenorii Magos Róbert (7 Dan), Filer Iván (4 Dan) și Magos Róbert Jr. (3 Dan) au cucerit nu mai puțin de 75 de medalii la competiții naționale și internaționale, confirmând încă o dată valoarea și nivelul ridicat de pregătire al clubului.

Karatiștii de la ACS Samuraiul au avut evoluții foarte bune la concursuri importante desfășurate la București, Ploiești și Nagykálló (Ungaria). Unul dintre cele mai importante momente ale primei părți a sezonului a fost participarea la Cupa României Interstiluri, organizată la Ploiești, competiție care a reprezentat un test important înaintea marilor provocări din toamnă.

„Cupa României a fost o oportunitate excelentă pentru a evalua nivelul de pregătire și forma fizică a sportivilor noștri înaintea Campionatului European din septembrie”, a declarat Magos Róbert, antrenorul principal al clubului.

Următorul obiectiv major al sportivilor este participarea la cea de-a 51-a ediție a Campionatului European de Karate Wado Ryu, programată în perioada 25-27 septembrie 2026, în Cipru.

Pe lângă rezultatele obținute în competiții, un număr mare de sportivi ai clubului au participat și la examenul tradițional pentru centuri organizat de Asociația Județeană de Karate Satu Mare (AJK). Totodată, ACS Samuraiul și-a mărit numărul de campioni naționali la proba de kumite, în stilul Wado Ryu.

„Avem o echipă foarte disciplinată și conștiincioasă, iar pentru un antrenor este o adevărată plăcere să lucreze cu acești sportivi. Fiecare știe exact ce obiective are și muncește zilnic pentru a le atinge”, a subliniat Shihan Magos Róbert (7 Dan), președintele AJK și al ACS Samuraiul.

Activitatea clubului continuă și pe perioada vacanței de vară. Antrenamentele se desfășoară fără întrerupere, astfel încât sportivii să fie cât mai bine pregătiți pentru competițiile importante din a doua parte a anului.

Conducerea clubului transmite mulțumiri tuturor celor care contribuie la aceste performanțe: părinților, Federației Române de Karate, sponsorilor, primăriilor din Lazuri și Târșolț, Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare, conducerii sălii Energy Kardio Club, precum și Școlii Gimnaziale „Lucian Blaga” din Satu Mare, pentru sprijinul constant acordat sportivilor.