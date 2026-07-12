EDUCAȚIE. Contestațiile au ridicat promovabilitatea la Bac

Județul Satu Mare a înregistrat o creștere de aproape trei procente a ratei de promovare după soluționarea contestațiilor. În total, 1.474 de candidați au promovat examenul maturității, iar zeci de elevi au obținut note maxime la probele scrise.

Rezultatele finale ale examenului național de bacalaureat, sesiunea iunie–iulie 2026, au adus vești bune pentru absolvenții din județul Satu Mare. După soluționarea contestațiilor, rata de promovare a crescut cu aproape trei procente față de rezultatele inițiale, confirmând faptul că reevaluarea lucrărilor a fost benefică pentru zeci de candidați.

Ministerul Educației și Cercetării a publicat duminică, 12 iulie, la ora 17.00, rezultatele finale ale examenului pe platforma dedicată bacalaureatului, acestea fiind afișate în format anonimizat, în conformitate cu prevederile Regulamentului General privind Protecția Datelor (GDPR).

Peste 80% dintre candidați au promovat examenul

Conform datelor oficiale, rata cumulată de promovare în județul Satu Mare a ajuns la 80,41%, în creștere față de 77,52%, procentul înregistrat înainte de contestații.

Rezultatele au evidențiat diferențe importante între promoțiile actuale și cele anterioare. Astfel, pentru absolvenții promoției curente, promovabilitatea a crescut de la 82,67% la 85,11%, în timp ce în cazul absolvenților din promoțiile anterioare procentul a urcat de la 29,19% la 36,68%.

În total, 1.474 de candidați au promovat examenul de bacalaureat, cu 53 mai mulți decât înainte de soluționarea contestațiilor, dintr-un total de 1.833 de candidați prezenți la probele scrise.

Zeci de note maxime la probele scrise

Și în acest an, mai mulți absolvenți sătmăreni au demonstrat performanțe remarcabile, obținând nota maximă la diferite discipline de examen.

Statisticile finale au arătat că:

4 elevi au obținut nota 10 la proba de Limba și literatura română ;

au obținut nota la proba de ; 5 elevi au fost notați cu 10 la proba de Limba și literatura maternă ;

au fost notați cu la proba de ; 37 de elevi au obținut nota maximă la proba obligatorie a profilului (Matematică sau Istorie);

au obținut nota maximă la (Matematică sau Istorie); 33 de elevi au încheiat cu nota 10 proba la alegere a profilului și a specializării.

Rezultatele confirmă nivelul ridicat de pregătire al multor absolvenți din județ, care au reușit să încheie examenul maturității cu performanțe de excepție.

Condițiile pentru promovarea examenului

Pentru promovarea examenului național de bacalaureat, fiecare absolvent a trebuit să îndeplinească simultan mai multe condiții prevăzute de metodologia Ministerului Educației.

Candidații au fost obligați să susțină toate probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale, toate probele scrise, să obțină minimum nota 5 la fiecare dintre acestea și o medie generală de cel puțin 6 la probele scrise.

Rezultatele finale ale sesiunii iunie–iulie 2026 au confirmat că soluționarea contestațiilor a avut un impact pozitiv asupra promovabilității în județul Satu Mare, oferind unei noi serii de absolvenți șansa de a trece cu succes unul dintre cele mai importante examene din parcursul educațional.