Festivalul „Rădăcini Tărnărene” a adus laolaltă tradițiile locale, Festivalul „Pălincii”, premierea elevilor și gospodarilor de frunte, dar și un spectacol folcloric de excepție, desfășurat în prezența a numeroși invitați și sute de participanți

Comuna Tarna Mare a îmbrăcat haine de sărbătoare duminică, 12 iulie, când zona de agrement Tarna-Băi a devenit locul în care tradițiile, cultura și identitatea locală au fost celebrate cu mândrie. Organizat de Primăria Comunei Tarna Mare și Consiliul Local Tarna Mare, în colaborare cu Asociația „Rădăcini Tărnărene”, festivalul a reunit locuitori ai comunei, fii ai satului, invitați și vizitatori veniți din întreg județul pentru a lua parte la una dintre cele mai importante manifestări culturale din zonă.





Debut solemn





Manifestarea a debutat într-un cadru solemn, cu intonarea Imnului României și oficierea slujbei de Te Deum, după care au urmat deschiderea oficială și mesajele adresate participanților de către autorități.

La eveniment au fost prezenți, în calitate de invitați, deputatul PSD de Satu Mare, Mircea Govor, vicepreședintele Consiliului Județean Satu Mare, Roxana Petca, oaspeți din Ucraina, precum și numeroși reprezentanți ai instituțiilor și comunităților din județ.

Festivalul „Pălincii”, atracția ediției din acest an

Una dintre principalele noutăți ale ediției din acest an a fost organizarea, în premieră, a Festivalului „Pălincii”, eveniment care a pus în valoare una dintre cele mai cunoscute tradiții gastronomice ale zonei.

Competiția s-a bucurat de un interes deosebit, nu mai puțin de aproximativ 140 de probe de pălincă fiind înscrise în concurs. La finalul jurizării au fost recompensați cei mai buni producători locali, pentru calitatea produselor și respectarea tradiției distilării pălincii.

Cu acest prilej, deputatul Mircea Govor, inițiatorul Legii Pălincii, le-a transmis participanților că va susține în continuare interesele producătorilor tradiționali, oferind asigurări că pentru primii 200 de litri de pălincă produși în gospodăriile proprii nu se va plăti acciză.

Printre laureați s-a numărat și îndrăgitul interpret Petrică Mureșan, care, după festivitatea de premiere, a urcat pe scenă și a încântat publicul interpretând câteva dintre cele mai cunoscute melodii din repertoriul său.

Elevii și gospodarii de frunte, răsplătiți pentru performanță

Festivalul a fost și un prilej de recunoaștere a celor care au adus cinste comunei prin muncă și rezultate.

Primarul comunei Tarna Mare, Mariana-Monica Sobius, i-a premiat pe cei mai buni elevi ai comunei, distinși la olimpiade și concursuri școlare, dar și pe gospodarii care s-au remarcat prin implicarea și grija față de comunitate. De asemenea, au fost recompensați și producătorii locali, într-un gest de apreciere pentru contribuția lor la păstrarea tradițiilor și dezvoltarea economiei locale.

Un maraton artistic dedicat folclorului

După încheierea momentelor oficiale, scena festivalului a fost ocupată de artiști și ansambluri folclorice care au întreținut atmosfera până seara.

Programul artistic a fost deschis de Ansamblul Folcloric „Florile Târnii”, fiind urmat de recitalurile susținute de Alin Țipuș, Bianca Cionca și Maia Buța.

Publicul a aplaudat apoi evoluțiile Ansamblului Folcloric „Cetatea Codrului”, ale ansamblului de dansuri șvăbești „Sonnenblumen”, precum și recitalurile susținute de Surorile Hamza, Sara Văran și Iris Văran.

Pe scenă au mai urcat Ansamblul Folcloric „Cununița Năzdrăvană”, Adrian Lupescu, Alessio Borcici, Joana Sima, Giudia Gelert, Alina Silagyi și Juliana Sfîrlic, fiecare contribuind la atmosfera de sărbătoare prin muzică, dans și voie bună.

O comunitate unită în jurul valorilor sale

Ediția din acest an a Festivalului „Rădăcini Tărnărene” a demonstrat încă o dată că tradițiile și identitatea locală reprezintă o punte între generații. De la momentele solemne și premierea oamenilor care au făcut cinste comunei, până la Festivalul „Pălincii” și spectacolul artistic de excepție, întreaga zi s-a transformat într-o adevărată sărbătoare a comunității.

Prin organizarea unei manifestări de asemenea amploare, Tarna Mare și-a reconfirmat statutul de păstrător al valorilor autentice și al tradițiilor care definesc această parte a județului Satu Mare, oferind participanților o zi memorabilă, încărcată de emoție, mândrie și bucurie.



