Președintele PSD Satu Mare și deputatul Mircea Govor a participat la Festivalul „Rădăcini Tărnărene”, organizat la Tarna Mare de Primăria și Consiliul Local, în parteneriat cu Asociația „Rădăcini Tărnărene”, la invitația primarului Mariana-Monica Sobius.



Evenimentul a reunit producători locali, ansambluri folclorice, artiști și numeroși participanți din județ și din regiune, într-o manifestare dedicată promovării tradițiilor și identității culturale a Țării Oașului.

În cadrul festivalului s-a desfășurat și Festivalul Pălincii, unde au fost jurizate 142 de probe, cele mai bune fiind recompensate cu medalii de aur, argint și bronz.

Mircea Govor a apreciat organizarea evenimentului și a felicitat participanții pentru implicarea în păstrarea tradițiilor locale.

„Tradițiile care ne definesc merită păstrate, promovate și duse mai departe. Astfel de evenimente întăresc spiritul comunității și promovează ceea ce județul Satu Mare are mai valoros: oamenii, tradițiile și identitatea sa”, a declarat președintele PSD Satu Mare.

Deputatul a salutat, de asemenea, premierea elevilor cu rezultate deosebite la olimpiade și concursuri școlare, precum și recunoașterea meritelor producătorilor locali care contribuie la dezvoltarea comunității.

Programul artistic a reunit ansambluri folclorice și tineri interpreți, iar recitalul susținut de Petrică Mureșan a fost unul dintre cele mai apreciate momente ale festivalului.

La finalul evenimentului, Mircea Govor a primit din partea Primăriei și Consiliului Local Tarna Mare Diploma de Excelență, acordată în semn de recunoștință pentru implicarea și contribuția la dezvoltarea comunei Tarna Mare și a județului Satu Mare.

„Primesc această distincție cu respect și responsabilitate. Voi continua să susțin dezvoltarea tuturor comunităților din județul Satu Mare, indiferent de culoarea politică, prin proiecte și inițiative care aduc beneficii reale oamenilor”, a declarat deputatul Mircea Govor.



