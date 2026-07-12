



Parohia Ortodoxă „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” din Odoreu, în parteneriat cu Parohia Ortodoxă „Nașterea Maicii Domnului” din Satu Mare, organizează în perioada 24–28 august 2026 cea de-a X-a ediție a Taberei „Sfântul Proroc Ilie”, destinată copiilor și adolescenților cu vârste cuprinse între 12 și 18 ani.

Evenimentul se va desfășura la Podina Resort – Hotel & Spa din localitatea Ungureni, județul Maramureș, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului.

Organizatorii au pregătit un program variat, care îmbină activitățile recreative cu cele educative și spirituale. Participanții vor avea parte de drumeții și vizite la mănăstiri, activități în aer liber, ateliere de sculptură în lemn, călărie și acces la piscina interioară, într-un cadru menit să încurajeze dezvoltarea personală, socializarea și apropierea de valorile creștine.

Cei interesați pot obține informații suplimentare și se pot înscrie contactând organizatorii la numerele de telefon 0721.249.689 (preot Meghișan Flaviu) și 0744.989.699 (preot Fanê Florian).

Tabăra „Sfântul Proroc Ilie” a devenit, de-a lungul celor zece ediții, unul dintre cele mai apreciate proiecte dedicate tinerilor din Episcopia Maramureșului și Sătmarului, oferindu-le participanților ocazia de a îmbina credința, prietenia și activitățile recreative într-un mediu sigur și educativ.