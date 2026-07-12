Mii de sătmăreni au transformat centrul orașului într-o scenă uriașă Locale •

Trei zile de muzică, spectacole stradale și voie bună au adus în centrul municipiului Satu Mare mii de spectatori, la una dintre cele mai reușite ediții ale Street Music Festival. Atmosfera vibrantă, artiștii internaționali și numeroasele surprize pregătite de organizatori au transformat evenimentul într-o adevărată sărbătoare urbană.



Desfășurat în perioada 10–12 iulie, Street Music Festival a animat centrul istoric al municipiului Satu Mare, unde mii de sătmăreni și turiști au luat parte la concerte, spectacole de circ contemporan, reprezentații de teatru stradal, show-uri de foc și momente artistice susținute de invitați din întreaga lume.

Ediția din acest an a reunit 20 de artiști și trupe din 14 țări, care au susținut peste 100 de spectacole în șapte locații amenajate în centrul orașului. Fiecare seară a adus un public numeros, iar principalele zone ale festivalului au fost pline până târziu în noapte.

Unul dintre cele mai apreciate puncte de atracție a fost balonul cu aer cald, amplasat în premieră în fața fostului Hotel Dacia. Acesta a atras sute de curioși, iar câștigătorii tombolei organizate de partenerii festivalului au avut ocazia să se bucure de o experiență inedită, în condițiile în care vremea a permis ridicarea balonului.

Pe lângă spectacolele artistice, participanții au avut la dispoziție o generoasă zonă de street food, spații dedicate relaxării și activități pentru toate vârstele. Familiile cu copii s-au bucurat de măsurile suplimentare de siguranță introduse în acest an, inclusiv brățările de identificare oferite gratuit celor mici.

Atmosfera a fost întreținută de artiști veniți din Argentina, Portugalia, Germania, Franța, Italia, Regatul Unit, Olanda, Estonia, Slovacia, Canada, Honduras, Peru, Uruguay și Ungaria, care au oferit spectacole apreciate și răsplătite cu aplauze îndelungate. Și în acest an, publicul și-a desemnat artistul favorit prin vot online, iar interacțiunea dintre spectatori și artiști a fost una dintre caracteristicile definitorii ale festivalului.

Prin numărul mare de participanți, diversitatea programului și atmosfera creată în centrul municipiului, Street Music Festival 2026 și-a confirmat statutul de unul dintre cele mai importante evenimente culturale ale verii din nord-vestul României, oferind sătmărenilor și vizitatorilor trei zile pline de muzică, culoare și momente memorabile.

Festivalul a fost organizat de Primăria Municipiului Satu Mare și Centrul Cultural „G. M. Zamfirescu”, în parteneriat cu Asociația Culturală pentru Tinerii din Satu Mare, cu sprijinul sponsorilor și partenerilor evenimentului.

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