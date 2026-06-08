Inspectorii școlari au demarat verificări la unitățile administrativ-teritoriale implicate în programul destinat elevilor din medii vulnerabile, pe fondul unei anchete penale care vizează suspiciuni privind utilizarea fondurilor publice

Scandalul legat de implementarea programului național „Masă Sănătoasă” în județul Satu Mare intră într-o nouă etapă. Începând de luni, Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Satu Mare a dispus controale la nivelul primăriilor și unităților de învățământ implicate în derularea programului, în contextul investigațiilor aflate în desfășurare privind modul de utilizare a fondurilor destinate alimentației elevilor.

Surse din mediul administrativ susțin că situația de la nivelul județului a ajuns și în atenția Ministerului Educației, fiind așteptate verificări suplimentare din partea Corpului de Control al ministerului.

Ancheta procurorilor a declanșat reacții instituționale

Verificările Inspectoratului Școlar Județean vin după ce procurorii au efectuat percheziții și au ridicat documente din mai multe instituții la Socond, într-un dosar care vizează suspiciuni de obținere ilegală de fonduri, delapidare și fals intelectual în cadrul programului destinat combaterii abandonului școlar.

Anchetatorii verifică dacă serviciile de catering decontate prin program au fost efectiv prestate și dacă fondurile alocate au fost utilizate conform destinației stabilite prin lege.

Programul „Masă Sănătoasă” are ca obiectiv sprijinirea elevilor din medii vulnerabile prin asigurarea unei mese zilnice, fiind considerat unul dintre principalele instrumente pentru reducerea absenteismului și a abandonului școlar.

Întrebări privind reacția întârziată a Inspectoratului Școlar

Demararea controalelor de către Inspectoratul Școlar Județean ridică însă și semne de întrebare privind momentul intervenției instituției. În mediul educațional au existat, de mai mult timp, discuții și suspiciuni legate de modul în care programul era implementat în anumite localități.

Criticii conducerii ISJ susțin că verificările ar fi trebuit declanșate încă din momentul apariției primelor semnale de alarmă și nu după izbucnirea scandalului public și intervenția organelor de anchetă.

Rezultatele controalelor aflate în desfășurare urmează să arate dacă au existat nereguli administrative, deficiențe de monitorizare sau eventuale încălcări ale procedurilor de implementare.

Mircea Govor cere explicații publice

În contextul anchetei, Mircea Govor, președintele PSD Satu Mare și deputat în Parlamentul României, a solicitat public verificări la nivelul Inspectoratului Școlar Județean.





Declarațiile au fost făcute după perchezițiile efectuate la Primăria Socond și la două unități de învățământ din comună, într-un dosar aflat în instrumentarea procurorilor.

Liderul social-democrat a criticat lipsa unei reacții publice din partea conducerii Inspectoratului Școlar Județean și a cerut clarificări privind situația unităților școlare implicate în program.

„Inspectoarea generală nu spune nimic, nu reacționează. Probabil nu este interesată să discute cu oamenii din subordine. Mă refer în special la acele primării și școli care au beneficiat de programul «Masă Sănătoasă»”, a declarat Mircea Govor.

Posibile verificări la nivel ministerial

În paralel cu acțiunile desfășurate la nivel județean, deputatul Mircea Govor a arătat că situația din Satu Mare a fost comunicată Guvernului și Ministerului Educației, inclusiv prin intermediul Prefecturii Satu Mare.

În acest context, este posibil ca reprezentanții Corpului de Control al Ministerului Educației să efectueze verificări suplimentare pentru a evalua modul în care programul a fost implementat și monitorizat în unitățile beneficiare.

Până la finalizarea anchetelor administrative și penale, concluziile privind eventualele responsabilități rămân în sarcina instituțiilor abilitate.