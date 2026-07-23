Sătmăreanul Adrian Rus a fost titular și a evoluat pe toată durata partidei în care Universitatea Craiova a fost învinsă cu 1–0 de Levski Sofia, în prima manșă a turului al doilea preliminar al competiției europene.

Formația pregătită de Filipe Coelho a primit gol încă din minutul 8, când Kristian Dimitrov a marcat cu o lovitură de cap în urma unei centrări venite din partea dreaptă.

Deși au fost conduși încă din debutul întâlnirii, oltenii au avut suficiente ocazii pentru a pleca din Bulgaria cu un rezultat favorabil. Mora, Baiaram și, mai ales, Mekvabișvili au trecut pe lângă gol, iar în repriza secundă Universitatea Craiova a dominat perioade importante ale jocului. Gazdele au mai înscris o dată în minutul 57, însă reușita a fost anulată pentru o poziție de offside.

Adrian Rus a fost unul dintre cei trei fundași centrali utilizați de Filipe Coelho, alături de Romanchuk și Screciu, iar internaționalul român originar din Satu Mare a rămas pe teren până la fluierul final, contribuind la efortul echipei de a limita proporțiile scorului.

În ciuda înfrângerii, calificarea rămâne deschisă. Meciul retur este programat peste o săptămână, pe stadionul „Ion Oblemenco”, de la ora 20:30, iar Universitatea Craiova va încerca să întoarcă rezultatul în fața propriilor suporteri și să obțină calificarea în turul al treilea preliminar.