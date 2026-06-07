Breaking News din centrul Sătmarului!

Un obiect misterios s-a prăbușit sâmbătă după-amiază în centrul orașului, la o zi după evenimentul din Pasajul Corneliu Coposu. După momente de panică și numeroase teorii geopolitice, ,,specialiștii” au ajuns la o concluzie liniștitoare: ,,Nu este nici arsenal rusesc, nici tehnologie ucraineană. Este doar un lampion care a ratat aterizarea.”

După ultima situație din portul Constanța, nu este de mirare că sătmărenii și-au pus întrebări referitoare la acest lampion ars căzut brusc din cer, după o noapte de plutire pe cerul Sătmarului.



