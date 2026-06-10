Deputatul PSD de Satu Mare avertizează că noua Lege a salarizării riscă să provoace tensiuni sociale majore dacă nu este construită prin consultare reală cu categoriile profesionale afectate

Într-un moment în care nemulțumirile din sistemul public se amplifică de la o zi la alta, deputatul PSD de Satu Mare și președintele organizației județene a partidului, Mircea Govor, trage un semnal de alarmă ferm către Guvern. Acesta solicită autorităților să asculte vocea profesorilor, medicilor, funcționarilor publici și a tuturor celor care susțin funcționarea instituțiilor statului, înainte ca noua Lege a salarizării unitare să genereze un conflict social de amploare.

În Parlamentul României, Mircea Govor a depus o declarație politică prin care atrage atenția asupra riscului major de tensiune socială generat de nemulțumirile tot mai puternice față de proiectul noii Legi a salarizării unitare.

Potrivit deputatului sătmărean, semnalele transmise de sindicatele din educație, sănătate, ordine publică, administrație și din alte sectoare bugetare nu pot fi ignorate. Protestele deja anunțate reprezintă expresia unor preocupări legitime ale celor care asigură funcționarea de zi cu zi a statului român și care solicită garanții privind respectarea drepturilor și a veniturilor lor.

Apel la dialog și responsabilitate

Mircea Govor susține că România are nevoie de o reformă a salarizării, însă aceasta trebuie construită prin dialog real cu partenerii sociali și cu respect pentru munca și responsabilitatea fiecărei categorii profesionale.

„O lege care generează proteste încă înainte de intrarea sa în vigoare trebuie analizată cu maximă atenție”, a transmis deputatul PSD de Satu Mare, subliniind că orice reformă de anvergură trebuie să fie rezultatul consultării și al consensului, nu al unor decizii adoptate fără o dezbatere suficientă.

În opinia sa, stabilitatea socială și funcționarea eficientă a instituțiilor publice depind în mod direct de încrederea pe care angajații o au în măsurile promovate de Guvern.

Respect pentru cei care servesc interesul public

În declarația politică depusă în Parlament, Mircea Govor a evidențiat rolul esențial al profesorilor, medicilor, asistenților medicali, polițiștilor, funcționarilor publici și al tuturor angajaților care servesc interesul public.

Liderul PSD Satu Mare consideră că aceste categorii profesionale merită respect, predictibilitate și echitate, iar procesul de reformare a sistemului de salarizare nu trebuie să conducă la diminuarea veniturilor sau la apariția unor noi inechități.





Totodată, deputatul a atras atenția că nicio categorie profesională nu trebuie să suporte costurile unor decizii luate fără consultare suficientă și fără o evaluare atentă a impactului social și economic.

Guvernul, chemat să asculte revendicările legitime

Mesajul transmis de Mircea Govor către Executiv este unul clar: revenirea la masa dialogului și deschiderea unor consultări reale cu reprezentanții sindicatelor și ai categoriilor profesionale vizate.

Deputatul PSD solicită Guvernului să asculte revendicările legitime ale celor afectați și să corecteze prevederile care generează nedreptăți și tensiuni. În viziunea sa, România are nevoie de reforme, însă acestea trebuie să fie construite pe fundamentul dialogului, al respectului reciproc și al consensului social.

Prin intervenția sa din Parlament, Mircea Govor se poziționează de partea angajaților din sectorul public și cere autorităților să trateze cu maximă responsabilitate un subiect care poate influența atât stabilitatea socială, cât și funcționarea unor domenii esențiale pentru societatea românească.