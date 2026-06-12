Liderul PSD Satu Mare cere extinderea controalelor privind programul „Masa sănătoasă”, reclamă nereguli la nivelul Inspectoratului Școlar și solicită verificări privind proiectul adăpostului pentru câini de la Socond





Deputatul PSD de Satu Mare și președintele Organizației Județene PSD, Mircea Govor, a continuat vineri, în cadrul unei conferințe de presă susținute la sediul partidului, seria dezvăluirilor și acuzațiilor referitoare la modul în care sunt gestionate fondurile publice în județ. Principalele teme abordate au vizat programul „Masa sănătoasă”, activitatea Inspectoratului Școlar Județean, situația de la Primăria Socond și proiectul adăpostului zonal pentru câini fără stăpân.

La începutul conferinței, liderul social-democrat a făcut referire la alegerile din cadrul Organizației Municipale PSD Satu Mare.

„Am avut conferința municipală de alegeri la Organizația Municipală Satu Mare, unde este o conducere nouă aleasă statutar. Adrian Micle este un băiat în care am încredere. Avem una dintre cele mai frumoase organizații municipale din țară”, a declarat Mircea Govor.

Noi acuzații privind programul „Masa sănătoasă”

Deputatul PSD a revenit asupra subiectului care a generat numeroase reacții în ultimele săptămâni, susținând că primește în continuare informații despre posibile nereguli în implementarea programului „Masa sănătoasă”.

„La nivelul Inspectoratului Școlar încă nu am văzut nicio reacție din partea inspectorului general. Am văzut că au trimis în teritoriu la control. La Beltiug, echipa de control a fost așteptată de femeia de serviciu”, a afirmat Mircea Govor.

Acesta a salutat implicarea Curții de Conturi și a solicitat extinderea verificărilor.

„Curtea de Conturi a intrat pe fir. Le solicit să extindă controalele pentru că am foarte multe date și aproape că nu mai am timp să citesc toate mesajele care vin pe această temă. Copii plecați în străinătate de ani de zile apar prezenți și că au mâncat masa sănătoasă. Alții au mâncat aceste mese. S-au dat telefoane să vină copiii în țară”, a susținut liderul PSD.

„Anomalii la nivelul Inspectoratului Școlar patronat de PNL”

Mircea Govor a criticat lipsa unei reacții publice din partea conducerii Inspectoratului Școlar Județean și a făcut referiri directe la influența politică exercitată, în opinia sa, asupra instituției.

„Nu am nimic cu Roxana Chivulescu, dar ca inspector general îmi este imposibil să îmi imaginez că este atât de indiferentă. Nu spune nimic”, a declarat acesta.

Liderul PSD l-a nominalizat și pe Nicolae Cornea, primarul comunei Socond și președintele Comisiei de Învățământ din cadrul PNL Satu Mare, despre care susține că are o influență majoră asupra deciziilor din partid și asupra conducerii Inspectoratului Școlar.

„Au pus lupul pază la stână. Controalele din județ sunt o bătaie de joc. Nimeni nu spune nimic din ce bani au mâncat cei de la Primăria Socond”, a afirmat Mircea Govor.

Acesta a făcut apel la instituțiile abilitate să clarifice situația.

„Fac apel la autorități să clarifice această situație și opinia publică să afle adevărul, ce s-a întâmplat cu masa copiilor și în ce s-a transformat.”

Socond, în centrul acuzațiilor

În continuarea declarațiilor sale, Mircea Govor a susținut că situațiile semnalate nu s-ar limita la o singură unitate de învățământ.

„S-au mai întâmplat și alte astfel de acțiuni și la alte școli. Sper să se facă lumină. Pentru că de la Socond puțini și-au imaginat până unde îi poate duce capul”, a spus deputatul.

Acesta a adus în discuție și activitatea unui contabil care ar presta servicii pentru mai multe administrații locale din județ.

„Este lipsă de contabili în Satu Mare. Contabilul de la Socond este contabil la vreo zece primării din județ. De la Viile Satu Mare îi dă 9.000 de lei pe lună. Înmulțit cu zece primării, faceți voi socoteala. Este specialist în masa sănătoasă pentru elevi. Pentru acest contabil le-a gestionat pe toate”, a afirmat Mircea Govor.

Întrebări despre adăpostul pentru câini de la Socond

Un alt subiect abordat de liderul PSD a fost proiectul adăpostului pentru câini fără stăpân care ar urma să fie realizat la Socond.

„Adăposturile pentru câini fără stăpân sunt bine venite, mai ales că sunt fonduri europene în acest sens. Dar cel mai important se face un adăpost la Socond, unde președintele ADI din zonă este Nicolae Cornea”, a declarat acesta.

Potrivit lui Mircea Govor, mai multe administrații locale ar fi contribuit financiar la proiect, însă investiția nu este vizibilă în teren.

„Primăriile au virat bani și de atunci s-au tot făcut acte, dar adăpostul nu e nicăieri. Pe locul unde ar urma să se facă adăpostul sunt acum niște spini, deși peste 20 de primării au dat fiecare câte 100.000 de lei. Sunt curios dacă sunt banii acolo. Dacă nu, cred că este o problemă.”

Deputatul a susținut că a analizat și documentele financiare ale proiectului.

„Am văzut devizul, circa 6 milioane de lei pentru adăpostul de câini de la Socond. Trag un semnal de alarmă. Și după ce ajung câinii acolo, să se verifice câți bani vor fi cheltuiți pentru mâncarea câinilor.”

Atacuri la adresa deputatului Adrian Cozma

O parte consistentă a conferinței a fost dedicată schimbului de replici dintre Mircea Govor și deputatul PNL Adrian Cozma.

„Am văzut că eu sunt vinovatul de serviciu. Ce vină am eu că ANAF a amendat-o pe mama lui Cozma cu 10.000 de lei? Acest om are probleme grave dacă își imaginează că eu am trimis controlul. Eu nu fac așa ceva și nu am avut niciun amestec cu amenda mamei sale”, a declarat Mircea Govor.

Liderul PSD l-a acuzat pe deputatul liberal că își folosește activitatea parlamentară pentru interese personale.

„Toate interpelările sunt numai pentru sine și familia lui. Nu cum fac eu, interpelări pentru interes public. Vă promit că o să scot toate interpelările lui Cozma, inclusiv cele referitoare la Medicina Legală, pentru că soția lui este angajată acolo.”

Acuzații grave la adresa conducerii PNL Satu Mare

În finalul conferinței, Mircea Govor și-a intensificat criticile la adresa conducerii județene a PNL și a susținut că reacțiile întârziate ale unor instituții ar putea avea consecințe.

„Mă surprinde că doamna Chivulescu nu reacționează și toate aceste golănii le va plăti ea. Pe fosta inspectoare generală, Anișoara Boitor, au schimbat-o pentru că nu a mai vrut să execute orbește tot ce i s-a spus. La un moment dat asta se va întâmpla și cu doamna Chivulescu”, a afirmat liderul PSD.

Acesta a anunțat că va continua seria dezvăluirilor și în perioada următoare.

„Săptămâna viitoare vom avea o întâlnire cum nu am mai avut de când fac eu conferințe de presă. Dezvăluiri deosebite, cu mărturii de la oameni și foarte multe fotografii. A reacționat lumea cum nu am crezut”, a declarat Mircea Govor.

În încheiere, deputatul PSD a abordat și tema negocierilor pentru formarea viitorului Guvern, precizând că social-democrații vor susține doar un executiv care să țină cont de realitățile economice și sociale ale României.

„PSD va vota un guvern care să țină cont de realitățile din România și de viața românilor. Să se revină la realitate și românii să o ducă mai bine. Probabil săptămâna viitoare vom vota Guvernul în Parlament”, a concluzionat Mircea Govor.



