



Președintele PSD Satu Mare și deputatul Mircea Govor a participat la deschiderea celei de-a XXV-a ediții a Festivalului Interjudețean de Folclor „Dragu-mi-i cântu’ și jocu’”, desfășurat la Tășnad, unde a transmis un mesaj de apreciere pentru organizatori și pentru tinerii care promovează valorile autentice ale folclorului românesc.

Invitat la eveniment de primarul orașului Tășnad, Adrian Farcău, Mircea Govor a evidențiat importanța festivalului, devenit în timp una dintre cele mai reprezentative manifestări dedicate culturii tradiționale din județul Satu Mare.

„Am avut bucuria de a admira impresionanta paradă a portului popular și de a vedea peste 500 de copii și tineri, alături de ansambluri, grupuri și soliști din șapte județe ale României, reuniți într-un eveniment care păstrează vii tradițiile și identitatea noastră culturală”, a declarat liderul PSD Satu Mare.

Potrivit acestuia, ediția jubiliară din acest an oferă publicului două zile dedicate folclorului autentic, iar prezența numeroasă a tinerilor reprezintă cea mai bună dovadă că moștenirea culturală este transmisă cu succes noilor generații.

Mircea Govor l-a felicitat pe primarul Adrian Farcău, echipa Primăriei Tășnad, organizatorii, instructorii, părinții și toți cei implicați în organizarea festivalului, subliniind că cele 25 de ediții desfășurate până în prezent confirmă pasiunea și implicarea comunității în promovarea valorilor tradiționale.

În încheiere, deputatul a transmis succes tuturor participanților și i-a încurajat pe sătmăreni să participe la manifestările dedicate folclorului românesc, apreciind eforturile celor care contribuie la păstrarea și promovarea patrimoniului cultural românesc.



