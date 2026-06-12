



Credincioșii din comuna Odoreu sunt invitați să participe joi, 18 iunie, de la ora 19:00, la un moment deosebit de însemnat pentru comunitatea ortodoxă: primirea Icoanei Maicii Domnului „Grabnic Ascultătoare”, adusă din Sfântul Munte Athos.

Evenimentul va avea loc la Biserica Ortodoxă din Odoreu, unde, cu prilejul sosirii sfintei icoane, va fi oficiată slujba Privegherii, săvârșită în sobor de preoți. Organizatorii îi invită pe toți credincioșii să ia parte la acest moment de rugăciune și comuniune duhovnicească.

Icoana Maicii Domnului „Grabnic Ascultătoare” este cunoscută în tradiția ortodoxă pentru evlavia deosebită de care se bucură și pentru numeroasele mărturii ale credincioșilor care au cerut ajutorul și mijlocirea Maicii Domnului în fața acesteia.

Prin acest eveniment, comunitatea din Odoreu are ocazia de a întâmpina o icoană cu o profundă încărcătură spirituală, într-o seară dedicată rugăciunii, reculegerii și credinței. Organizatorii transmit tuturor invitația: „Vă așteptăm cu drag!”