



Municipiul Satu Mare a fost animat de energie, entuziasm și spirit de echipă în cadrul evenimentului „Noaptea în Mișcare”, care a reunit un număr impresionant de participanți de toate vârstele în jurul activităților sportive desfășurate în aer liber.

De la fotbal, tenis de masă și baschet, până la arte marțiale, ciclism, escaladă, yoga și alergare, sătmărenii au avut ocazia să descopere bucuria mișcării și să petreacă o seară activă alături de familie și prieteni. Atmosfera a fost una vibrantă, iar implicarea participanților a demonstrat încă o dată că sportul are puterea de a uni comunitatea.

Organizatorii au evidențiat faptul că evenimentul a fost marcat de voie bună, implicare și o energie debordantă, mulțumind tuturor celor care au ales să facă parte din această experiență.

„Noaptea în Mișcare” a confirmat interesul tot mai mare al sătmărenilor pentru un stil de viață activ și pentru activități care promovează sănătatea, socializarea și petrecerea timpului liber într-un mod constructiv. Prin participarea numeroasă și atmosfera creată, evenimentul s-a transformat într-o veritabilă celebrare a mișcării și a comunității.



