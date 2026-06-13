



Vicepreședintele Consiliului Județean Satu Mare, Roxana Petca, a participat la deschiderea celei de-a XXV-a ediții a Festivalului Interjudețean de Folclor „Dragu-mi-i cântu’ și jocu’”, desfășurat la Tășnad, prilej cu care a subliniat importanța păstrării și promovării tradițiilor românești în rândul tinerei generații.

În mesajul transmis cu această ocazie, Roxana Petca a evidențiat că festivalul a devenit un reper al culturii tradiționale din județul Satu Mare și a apreciat participarea impresionantă a celor peste 500 de copii și tineri reuniți în parada portului popular.

„Un sfert de secol de festival este dovada clară că, prin implicare și respect pentru comunitate, valorile noastre autentice sunt transmise cu succes noilor generații”, a declarat vicepreședintele Consiliului Județean Satu Mare.

Manifestarea reunește 49 de ansambluri, grupuri și soliști din județele Satu Mare, Maramureș, Bistrița-Năsăud, Bihor, Suceava, Sălaj și Cluj, oferind publicului un spectacol dedicat cântecului, dansului și portului popular românesc.

Roxana Petca i-a felicitat pe primarul orașului Tășnad, Adrian Farcău, echipa Primăriei Tășnad și reprezentanții Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare pentru organizarea festivalului, adresând totodată mulțumiri instructorilor și părinților care îi sprijină pe tinerii interpreți și dansatori.

Festivalul continuă duminică, 14 iunie, la Sala de Spectacole „Unirea”, cu Gala Laureaților și un recital susținut de artista Paula Hriscu, accesul publicului fiind gratuit.