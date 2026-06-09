Polițiștii au descins la sediile unor firme și la domiciliile unor persoane, într-un dosar care vizează infracțiuni de contrabandă și comercializarea unor produse susceptibile de a fi contrafăcute

O amplă operațiune desfășurată marți, 9 iunie, în județul Satu Mare, în cadrul acțiunii naționale JUPITER, a mobilizat zeci de polițiști, luptători ai structurilor speciale și jandarmi. În urma celor 23 de percheziții domiciliare efectuate, oamenii legii au ridicat importante cantități de țigarete, produse susceptibile de a fi contrafăcute, sume consistente de bani și numeroase mijloace de probă.

Descinderi la firme și locuințe din județ

Acțiunea a fost coordonată la nivel național de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratul General al Poliției Române, fiind desfășurată la nivel local de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare.

Sub supravegherea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Satu Mare, anchetatorii au pus în executare 23 de mandate de percheziție domiciliară într-un dosar penal care vizează infracțiuni de contrabandă și punerea în circulație a unor produse purtând mărci identice sau similare unor mărci înregistrate.

Perchezițiile au avut loc atât la sediile unor agenți economici, cât și la domiciliile unor persoane din județul Satu Mare.

Captură impresionantă de țigarete și produse suspecte

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au ridicat în vederea confiscării 169.980 de fire de țigarete, despre care există suspiciuni că provin din activități de contrabandă.

Totodată, au fost descoperite și ridicate 8.601 recipiente de aproximativ șase litri fiecare, care ar fi conținut detergent lichid susceptibil a fi contrafăcut. Anchetatorii urmează să stabilească proveniența exactă a produselor și eventualele prejudicii cauzate titularilor mărcilor protejate.

Pe lângă aceste bunuri, oamenii legii au indisponibilizat peste 30.000 de euro și peste 100.000 de lei, precum și documente contabile, telefoane mobile, medii de stocare și alte probe relevante pentru anchetă.

Trei persoane, conduse la audieri

Ca urmare a activităților desfășurate, trei persoane au fost conduse la sediul poliției pentru audieri, urmând ca, în funcție de rezultatul cercetărilor, să fie dispuse măsurile legale care se impun.

Anchetatorii continuă investigațiile pentru documentarea întregii activități infracționale și pentru stabilirea tuturor persoanelor implicate.

Forțe importante mobilizate în teren

Operațiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, Serviciului de Ordine Publică, Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, Poliției Municipiului Satu Mare, precum și al luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale și al jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Satu Mare.

Acțiunea face parte din eforturile autorităților de combatere a fenomenului infracțional din domeniul economic și de protejare a pieței împotriva produselor provenite din activități ilicite.

Prezumția de nevinovăție, respectată

Reprezentanții autorităților reamintesc faptul că persoanele cercetate beneficiază, pe întreaga durată a procesului penal, de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege, precum și de prezumția de nevinovăție.