Reluarea cursei directe către una dintre cele mai căutate destinații de vacanță din Turcia consolidează rolul Aeroportului Internațional Satu Mare în dezvoltarea mobilității regionale și a turismului extern

Sezonul vacanțelor de vară a debutat oficial la Aeroportul Internațional Satu Mare, odată cu decolarea primilor pasageri ai cursei charter către Antalya, una dintre cele mai apreciate destinații turistice de pe litoralul turcesc. Operată de compania aeriană Tailwind Airlines, ruta sezonieră revine în oferta aeroportului sătmărean și în vara anului 2026, oferind locuitorilor județului și întregii regiuni acces rapid și confortabil către destinații de vacanță de top.

Startul sezonului estival

Într-o atmosferă specifică începutului de concediu, pasagerii primului zbor charter al sezonului au pornit spre Antalya, marcând reluarea unei conexiuni aeriene devenite deja tradiționale pentru iubitorii de vacanțe în Turcia.

Cursa este operată de Tailwind Airlines și reprezintă una dintre cele mai importante legături sezoniere disponibile de pe Aeroportul Internațional Satu Mare, contribuind la diversificarea opțiunilor de călătorie pentru sătmăreni și pentru locuitorii județelor învecinate.

Zboruri săptămânale pe toată durata verii

Potrivit reprezentanților aeroportului, zborurile către Antalya vor fi operate săptămânal, în fiecare zi de luni, pe întreaga durată a sezonului estival 2026. Decolarea de pe Aeroportul Internațional Satu Mare este programată la ora 10:15, ora locală.

Programul regulat oferă turiștilor posibilitatea de a-și planifica din timp vacanțele, beneficiind de o conexiune directă și eficientă către una dintre cele mai populare stațiuni ale bazinului mediteranean.

Un plus pentru mobilitatea regională

Reluarea acestei curse charter confirmă interesul constant al operatorilor de turism și al companiilor aeriene pentru piața din nord-vestul României. Totodată, existența unor zboruri directe din Satu Mare reduce semnificativ timpul și costurile de deplasare pentru turiști, eliminând necesitatea transferurilor către aeroporturi aflate la distanțe considerabile.

Prin menținerea și dezvoltarea unor astfel de conexiuni, Aeroportul Internațional Satu Mare își consolidează poziția de infrastructură strategică pentru județ, contribuind atât la creșterea accesibilității regiunii, cât și la dezvoltarea economică și turistică a acesteia.

Vacanțe sub soarele Mediteranei

Cu plaje spectaculoase, resorturi moderne și servicii turistice apreciate la nivel internațional, Antalya rămâne una dintre destinațiile preferate ale românilor pentru vacanțele de vară. Reluarea zborurilor directe din Satu Mare oferă turiștilor posibilitatea de a ajunge rapid la Marea Mediterană și de a se bucura de experiențe memorabile încă din primele zile ale sezonului estival.

Reprezentanții Consiliului Județean Satu Mare și ai Aeroportului Internațional Satu Mare le-au transmis tuturor pasagerilor urări de drum bun, zbor plăcut și o vacanță de neuitat sub soarele Turciei.