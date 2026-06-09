CSM Olimpia încă mai speră… Sport •

La finalul săptămânii trecute s-a conturat lista echipelor care și-au câștigat pe teren dreptul de a evolua în sezonul 2026-2027 al Ligii 2. Cu toate acestea, componența definitivă a eșalonului secund nu este încă stabilită, iar pentru CSM Olimpia Satu Mare există în continuare o rază de speranță în privința menținerii în Liga 2.

În Liga 1 au promovat direct Corvinul Hunedoara și Sepsi Sfântu Gheorghe, iar FC Voluntari și-a asigurat revenirea în primul eșalon după câștigarea barajului de promovare. În schimb, AFC Unirea Slobozia, FC Metaloglobus București și AFC Hermannstadt au retrogradat în Liga 2.



Retrogradări și promovări

Din Liga 2 au retrogradat direct CSM Olimpia Satu Mare, CS Tunari, Ceahlăul Piatra Neamț și AFC Câmpulung Muscel 2022. De asemenea, CS Dinamo București a pierdut barajul de menținere și a părăsit la rândul său eșalonul secund.

Din Liga 3 au promovat direct ACSM Cetatea 1932 Suceava, CSL Ștefăneștii de Jos, SCM Râmnicu Vâlcea și Politehnica Timișoara, în timp ce SC Popești-Leordeni și-a câștigat locul în Liga 2 în urma turneului de baraj.



Probleme la certificarea pentru

Liga 2

În ultimele zile s-a desfășurat procesul de certificare pentru participarea în Liga 2, iar potrivit informațiilor apărute în presa de specialitate, mai multe cluburi ar putea întâmpina probleme în obținerea dreptului de participare.

Printre acestea se află ACS FC Bacău, căreia i-ar fi fost respins dosarul din cauza unor documente incomplete. Conducerea clubului a anunțat deja că va contesta decizia.

De asemenea, surse din fotbalul românesc susțin că CSC 1599 Șelimbăr nu ar fi primit aviz favorabil, în timp ce ASA Târgu Mureș se confruntă cu dificultăți financiare. Semne de întrebare există și în jurul Politehnicii Iași, unde jucătorii au refuzat să intre pe teren la ultimul meci al sezonului din cauza restanțelor salariale, iar în spațiul public s-a discutat inclusiv despre posibilitatea retragerii echipei din competiții.



Olimpia ar putea fi rechemată în Liga 2

În acest context, CSM Olimpia Satu Mare ar putea beneficia de eventualele locuri rămase vacante. În cazul în care două sau mai multe echipe nu vor primi dreptul de participare, clubul sătmărean ar putea reintra în calculele Federației pentru completarea lotului de participante.

Totuși, primul avantaj l-ar avea CS Dinamo București, formație care a pierdut barajul de menținere și care se află înaintea Olimpiei în ordinea sportivă a echipelor retrogradate.

Nu este întâmplător faptul că în jurul clubului sătmărean domnește în prezent o anumită rezervă.

Printr-o postare pe pagina personală de facebook, antrenorul principal Botos Piri Alexandru și-a luat rămas-bun de la echipă încă de la finalul sezonului, iar conducerea caută un nou tehnician pentru banca tehnică. Pe listă s-ar afla fostul director sportiv din play out, Cristian Pustai dar și Romeo Surdu și Valentin Suciu cu mențiunea că aceștia trei dețin Licența UEFA Pro.

Noul sezon al Ligii 2 este programat să înceapă la 1 august 2026.

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