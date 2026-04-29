Meci de totul sau nimic pentru CSM Olimpia, cu Tunari







Finalul sezonului din Liga a 2-a se apropie în ritm alert, iar calculele devin tot mai tensionate atât în lupta pentru promovare, cât și în cea pentru evitarea retrogradării. Mai sunt patru etape în play-off și doar două în play-out, iar fiecare punct poate face diferența.În acest context, CSM Olimpia Satu Mare se află în fața unuia dintre cele mai importante meciuri ale sezonului. Sâmbătă, de la ora 11:00, pe stadionul „Olimpia – Daniel Prodan”, sătmărenii primesc vizita celor de la CS Tunari, într-un duel care poate cântări decisiv în economia luptei pentru menținere.Un meci cât un sezonEchipa noastră vine după o serie excelentă, confirmată și de victoria clară din deplasare, 3-1 cu Afumați. Cu patru succese consecutive, Olimpia traversează poate cea mai bună perioadă din acest campionat și speră să lege a cincea victorie chiar în fața propriilor suporteri.Clasamentul este însă extrem de strâns. Olimpia ocupă locul 6, poziție de baraj, cu 26 de puncte, fiind urmărită îndeaproape de CSC Șelimbăr și încercând să recupereze diferența față de CSC Dumbrăvița, aflată pe un loc salvator. În aceste condiții, un succes sâmbătă ar putea înclina decisiv balanța înaintea ultimei runde.De partea cealaltă, CS Tunari vine după o victorie de moral la Șelimbăr, însă situația ilfovenilor este deja clară: nu mai pot evita retrogradarea directă. Chiar și așa, meciul rămâne unul periculos, mai ales că în sezonul regulat cele două echipe au remizat la Satu Mare, 1-1, după un gol primit de gazde în prelungiri.Atmosferă de meci mare la Satu MareCondițiile se anunță ideale pentru fotbal, iar conducerea clubului a făcut un apel către suporteri: biletele au fost fixate la doar 10 lei pentru a aduce cât mai multă lume în tribune. Se anunță, așadar, o atmosferă specială pentru un duel cu miză uriașă.Play-off: se poate decide prima promovatăEtapa a 7-a din play-off începe joi și se încheie sâmbătă, cu șanse reale de a afla prima echipă promovată matematic în SuperLigă.Capul de afiș este duelul dintre Sepsi OSK și Corvinul Hunedoara, liderul având ocazia să-și asigure promovarea. În același timp, FC Voluntari poate urca pe un loc direct promovabil dacă trece de FC Bihor Oradea, în timp ce Steaua București pornește favorită în deplasarea de la Chindia Târgoviște, echipă fără punct în play-off.Play-out: luptă pe muchie de cuțitÎn play-out, etapa a 6-a, penultima, programează meciuri decisive în ambele grupe.În Grupa B, toate privirile sunt îndreptate spre duelul de la Satu Mare, unde Olimpia încearcă să facă un pas decisiv spre salvare. Lupta rămâne deschisă între CSC Dumbrăvița, CSM Olimpia Satu Mare și CSC Șelimbăr, în timp ce CS Tunari mai poate spera doar la un loc de baraj.Programul etapeiPlay-off – etapa 7Joi, 30 aprilie (19:00)FC Voluntari – FC Bihor OradeaVineri, 1 mai (17:30)Chindia Târgoviște – Steaua BucureștiSâmbătă, 2 mai (12:30)Sepsi OSK Sfântu Gheorghe – Corvinul HunedoaraPlay-out – etapa 6Grupa A (sâmbătă, 2 mai, ora 11:00)Politehnica Iași – Gloria BistrițaMetalul Buzău – CSM SlatinaASA Târgu Mureș – Ceahlăul Piatra NeamțAFC Câmpulung Muscel – Dinamo BucureștiGrupa B (sâmbătă, 2 mai, ora 11:00)CS Afumați – Concordia ChiajnaFC Bacău – CSC DumbrăvițaACSM Reșița – CSC ȘelimbărCSM Olimpia Satu Mare – CS Tunari