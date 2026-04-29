Echipament modern la Spitalul Judetean prin MedSkills

Un nou proiect aprobat de consilierii județeni în cadrul ședinței forului decizional vizează îmbunătățirea serviciilor medicale din județele Satu Mare și Szabolcs-Szatmár-Bereg, prin Programul Interreg VI-A România–Ungaria.
Proiectul, intitulat „Medical Education Dedicated to the Strengthening of Knowledge-based Interregional Linkages of Learning Sites” (MedSkills), are ca obiectiv valorificarea experienței și cunoștințelor acumulate de echipele chirurgicale ale celor două spitale partenere. În acest sens, va fi înființat un laborator de dezvoltare a abilităților chirurgicale laparoscopice, de tip Skill Labor.
Totodată, Blocul Operator al Spitalului Județean de Urgență Satu Mare va fi dotat cu echipamente necesare intervențiilor chirurgicale minim invazive de tip laparoscopic, în valoare de 583.000 de euro. Pe parcursul implementării proiectului vor fi organizate sesiuni de formare în domeniul chirurgiei laparoscopice pentru medicii din specialitățile chirurgicale, iar la final va fi elaborat un plan de acțiune transfrontalier pentru dezvoltarea competențelor medicale în domeniul tratamentelor chirurgicale inovatoare.
În proiectul MedSkills sunt implicați Spitalul Clinic Județean din Nyíregyháza, în calitate de partener principal, și Spitalul Județean de Urgență Satu Mare.
Valoarea totală a proiectului este de 1.995.523,60 euro, inclusiv TVA, din care bugetul alocat Spitalului Județean de Urgență Satu Mare este de 742.127,60 euro, inclusiv TVA. Valoarea cofinanțării se ridică la 14.842,56 euro, inclusiv TVA.
Proiectul are o durată de implementare de 30 de luni.