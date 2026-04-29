Beneficiarii Centrului de Zi pentru Persoane Vârstnice din Gelu au trăit la Carei o zi de profundă încărcătură spirituală, alături de un sobor de nouă preoți
Marți, 28 aprilie 2026, la Protopopiatul Ortodox Român Carei, a fost trăită o zi deosebită, plină de rugăciune, comuniune și prietenie. Beneficiarii Centrului de Zi pentru Persoane Vârstnice din localitatea Gelu au fost oaspeți la Carei, într-un eveniment dedicat sufletului și apropierii dintre oameni. Întâlnirea a adus împreună seniorii și comunitatea bisericească într-un cadru de profundă trăire spirituală.
Taina Sfântului Maslu, izvor de binecuvântare
Programul a debutat la Biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, unde un sobor de nouă preoți a săvârșit Taina Sfântului Maslu pentru seniorii celor două centre.
Din sobor au făcut parte:
- Pr. Florian Mocan – Protopop al Careiului
- Pr. Călin Buzura – parohul bisericii gazdă
- Pr. Cosmin Bontea
- Pr. Ciprian Pașca – secretar protopopesc
- Pr. Ilie Popa – Parohia „Sf. Dimitrie” Carei
- Pr. Leontin Sălăjan – Capela Spitalului Carei
- Pr. Marius Bota – Gelu
- Pr. Ioan Micle – Giungi
- Pr. Vicențiu Sescu – Dindești
Momentul liturgic a fost unul de profundă emoție, în care rugăciunea a adus liniște, speranță și întărire sufletească seniorilor prezenți.
Agapă frățească și bucuria întâlnirii
După slujbă, întreaga comunitate s-a reunit la o agapă frățească, organizată la sediul Centrului pentru Persoane Vârstnice din cadrul Protopopiatul Ortodox Român Carei.
Atmosfera a fost una caldă, deschisă și plină de bucurie, în care seniorii din Gelu au împărtășit momente de apropiere, dialog și recunoștință.
Credință, grijă și comunitate
Evenimentul a evidențiat rolul esențial al Bisericii în sprijinirea persoanelor vârstnice, oferindu-le nu doar îngrijire socială, ci și sprijin spiritual și sentimentul apartenenței.
Întâlnirea de la Carei a devenit astfel o mărturie vie a comuniunii și a grijii față de cei aflați în etapa înțelepciunii vieții.
O zi binecuvântată
„Slavă lui Dumnezeu pentru această zi binecuvântată!” – este gândul care încheie această întâlnire, surprinzând esența unui eveniment în care credința, oamenii și comunitatea s-au unit într-o zi de lumină și pace sufletească.