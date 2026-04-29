Beneficiarii Centrului de Zi pentru Persoane Vârstnice din Gelu au trăit la Carei o zi de profundă încărcătură spirituală, alături de un sobor de nouă preoți

Marți, 28 aprilie 2026, la Protopopiatul Ortodox Român Carei , a fost trăită o zi deosebită, plină de rugăciune, comuniune și prietenie. Beneficiarii Centrului de Zi pentru Persoane Vârstnice din localitatea Gelu au fost oaspeți la Carei, într-un eveniment dedicat sufletului și apropierii dintre oameni. Întâlnirea a adus împreună seniorii și comunitatea bisericească într-un cadru de profundă trăire spirituală.

Taina Sfântului Maslu, izvor de binecuvântare

Programul a debutat la Biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, unde un sobor de nouă preoți a săvârșit Taina Sfântului Maslu pentru seniorii celor două centre.

Din sobor au făcut parte:

Pr. Florian Mocan – Protopop al Careiului

Pr. Călin Buzura – parohul bisericii gazdă

Pr. Cosmin Bontea

Pr. Ciprian Pașca – secretar protopopesc

Pr. Ilie Popa – Parohia „Sf. Dimitrie” Carei

Pr. Leontin Sălăjan – Capela Spitalului Carei

Pr. Marius Bota – Gelu

Pr. Ioan Micle – Giungi

Pr. Vicențiu Sescu – Dindești

Momentul liturgic a fost unul de profundă emoție, în care rugăciunea a adus liniște, speranță și întărire sufletească seniorilor prezenți.

Agapă frățească și bucuria întâlnirii

După slujbă, întreaga comunitate s-a reunit la o agapă frățească, organizată la sediul Centrului pentru Persoane Vârstnice din cadrul Protopopiatul Ortodox Român Carei.

Atmosfera a fost una caldă, deschisă și plină de bucurie, în care seniorii din Gelu au împărtășit momente de apropiere, dialog și recunoștință.

Credință, grijă și comunitate

Evenimentul a evidențiat rolul esențial al Bisericii în sprijinirea persoanelor vârstnice, oferindu-le nu doar îngrijire socială, ci și sprijin spiritual și sentimentul apartenenței.

Întâlnirea de la Carei a devenit astfel o mărturie vie a comuniunii și a grijii față de cei aflați în etapa înțelepciunii vieții.

O zi binecuvântată

„Slavă lui Dumnezeu pentru această zi binecuvântată!” – este gândul care încheie această întâlnire, surprinzând esența unui eveniment în care credința, oamenii și comunitatea s-au unit într-o zi de lumină și pace sufletească.