Primăria Municipiului Satu Mare invită grădinițele, școlile și cluburile de dans să participe la programul artistic dedicat copiilor, organizat în cadrul Zilele Orașului Satu Mare.

Scena copiilor, locul talentelor tinere

Evenimentul va avea loc pe scena amplasată în Pasajul Corneliu Coposu, unde cei mici vor avea ocazia să își demonstreze talentul în fața publicului.

Participanții vor putea urca pe scenă pentru momente artistice pline de energie, dans și voie bună, într-o atmosferă de sărbătoare.

Înscriere exclusiv online

Pentru a lua parte la programul artistic, înscrierea se face exclusiv online, prin completarea formularului pus la dispoziție de organizatori.

Termenul limită pentru înscrieri este 15 mai 2026.

O invitație la bucurie și comunitate

Organizatorii își propun să transforme scena copiilor într-un spațiu al creativității și expresiei artistice, unde cei mici să se bucure de aplauzele comunității.

Zilele Orașului Satu Mare rămân unul dintre cele mai importante evenimente locale, reunind anual mii de participanți și promovând spiritul comunitar.