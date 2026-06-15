Peste 530 de pacienți au ajuns la UPU Satu Mare în doar trei zile. 123 au necesitat internare

Locale 15.06.2026 12:21
Peste 530 de pacienți au ajuns la UPU Satu Mare în doar trei zile. 123 au necesitat internare


Unitatea de Primire Urgențe din cadrul Spitalul Județean de Urgență Satu Mare a înregistrat un nou weekend aglomerat, cu 536 de prezentări în intervalul 12 iunie 2026, ora 07:00 – 15 iunie 2026, ora 07:00.

Potrivit datelor comunicate de unitatea medicală, dintre pacienții care au solicitat asistență de urgență, 103 au fost încadrați drept cazuri critice, iar 318 au reprezentat urgențe medicale care au necesitat intervenția personalului de specialitate. Alte 115 persoane au fost evaluate ca non-urgențe, beneficiind de investigațiile și îngrijirile necesare.

În urma consulturilor și investigațiilor efectuate de echipele medicale, 123 de pacienți au fost internați pentru tratament și monitorizare suplimentară, având diverse afecțiuni care au impus continuarea îngrijirilor în regim de spitalizare.

Reprezentanții spitalului subliniază că volumul ridicat de prezentări reflectă presiunea constantă asupra serviciilor de urgență, personalul medical asigurând asistență permanentă pentru toate cazurile, de la urgențe minore până la cele care pun viața în pericol. Totodată, pacienții sunt încurajați să apeleze la UPU în special pentru situațiile care necesită intervenție medicală imediată, contribuind astfel la eficientizarea actului medical și la reducerea timpilor de așteptare pentru cazurile grave.

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