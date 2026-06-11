Pe 5 iulie, terenul de minifotbal din localitatea Gelu va deveni centrul pasiunii pentru sport, al spiritului de echipă și al competiției fair-play, odată cu desfășurarea celei de-a doua ediții a Cupei Comunei Terebești la Fotbal.

După succesul înregistrat la prima ediție, competiția revine cu ambiții și mai mari, oferind echipelor participante șansa de a demonstra talent, determinare și respect pentru joc într-un cadru organizat și prietenos. Evenimentul se dorește a fi nu doar o întrecere sportivă, ci și o oportunitate de a reuni comunitatea în jurul valorilor promovate de sport: disciplină, camaraderie și fair-play.

Competiția beneficiază de sprijinul logistic al Primăriei Comunei Terebești, instituție care pune la dispoziția organizatorilor baza sportivă din Gelu, contribuind astfel la desfășurarea în cele mai bune condiții a turneului.

La start sunt așteptate echipe din întreaga zonă, numărul maxim de participante fiind de 16 echipe, ceea ce promite meciuri spectaculoase, dueluri echilibrate și o atmosferă de adevărată sărbătoare a fotbalului.

Organizatorii îi invită pe toți iubitorii sportului să fie parte din acest eveniment și să susțină spiritul competiției într-o zi dedicată performanței, prieteniei și bucuriei de a juca fotbal.

Detalii eveniment:

⚽ Cupa Comunei Terebești la Fotbal – Ediția a II-a

📅 Data: 5 iulie

📍 Locația: Terenul de minifotbal din Gelu

👥 Număr maxim de echipe: 16

Înscrieri și informații:

Numere clicabile. Apeși doar pe număr și sună!

📞 Costantin Salai – 0787747507

📞 Vasile Blidar – 0753378243

📞 Florin Dura – 0741718541

Slogan:

„Fotbalul ne unește! Fair-play pe teren, respect în afara lui!”







