O filă importantă din povestea copilăriei s-a încheiat, iar o alta, plină de provocări și oportunități, este gata să înceapă. Într-o atmosferă încărcată de emoție, bucurie și recunoștință, elevii clasei a VIII-a de la Școala Gimnazială „Octavian Goga” și-au sărbătorit absolvirea, marcând sfârșitul unei etape definitorii și începutul drumului către liceu.

Festivitatea de absolvire a adunat laolaltă elevi, profesori, părinți și invitați, fiecare dintre ei fiind martor al unui moment cu o profundă încărcătură sufletească. Pentru absolvenți, ziua a reprezentat mai mult decât o simplă ceremonie; a fost momentul în care au privit în urmă la anii petrecuți pe băncile școlii, la lecțiile învățate, la prieteniile construite și la amintirile care îi vor însoți întreaga viață.

Discursurile adresate elevilor au fost pline de căldură și încurajare, evidențiind rezultatele obținute, perseverența de care au dat dovadă și valorile pe care școala le-a cultivat în sufletele lor. Fiecare cuvânt rostit a adus în prim-plan importanța educației, a muncii și a respectului, repere esențiale pentru drumul pe care acești tineri îl vor urma de acum înainte.





Au fost clipe în care emoțiile au vorbit mai puternic decât cuvintele. Priviri încărcate de nostalgie, zâmbete sincere, aplauze îndelungate și fotografii realizate pentru a păstra vie amintirea acestei zile au transformat festivitatea într-un eveniment memorabil. Pentru părinți, a fost momentul în care și-au văzut copiii făcând un nou pas spre maturitate, iar pentru profesori, o confirmare a muncii și dedicării investite de-a lungul anilor.

Banchetul – sărbătoarea unei generații

După ceremonia festivă, emoțiile au continuat într-un cadru elegant și festiv, odată cu mult așteptatul banchet al absolvenților. Considerat de mulți adevărata „cireașă de pe tort” a acestei zile speciale, evenimentul a oferit elevilor ocazia de a celebra împreună finalul unei perioade de neuitat.

Dorind să transforme această seară într-o amintire de excepție, absolvenții și-au făcut apariția într-un mod spectaculos, sosind la eveniment cu o limuzină. Momentul a atras admirația și aplauzele celor prezenți, completând perfect atmosfera de sărbătoare.

Îmbrăcați în ținute elegante, cu zâmbetele pe buze și emoția unui nou început în priviri, tinerii au strălucit într-o seară care a celebrat nu doar absolvirea, ci și prietenia, unitatea și experiențele trăite împreună în cei nouă ani de școală. Pregătit cu atenție până la cele mai mici detalii, banchetul a devenit un adevărat omagiu adus copilăriei și adolescenței petrecute sub semnul învățării și al descoperirii.

Un mesaj de recunoștință

Într-un moment atât de important, gândurile de mulțumire se îndreaptă către cei care au contribuit la formarea acestor tineri.





În numele părinților, sunt adresate sincere mulțumiri conducerii Școlii Gimnaziale „Octavian Goga”, cadrelor didactice și tuturor celor care, prin profesionalism, răbdare și dedicare, au fost alături de elevi pe parcursul anilor de gimnaziu. Prin efortul și implicarea lor, acești absolvenți au dobândit nu doar cunoștințe, ci și valori care îi vor călăuzi în viață.

Astăzi, promoția 2026 pășește cu încredere spre un nou capitol. În urma lor rămân amintiri prețioase, lecții importante și prietenii care vor dăinui peste ani. Înaintea lor se deschid noi drumuri, noi provocări și noi oportunități.

Le dorim tuturor absolvenților mult succes, curaj în urmarea visurilor, încredere în propriile forțe și puterea de a transforma fiecare experiență într-un pas sigur către împlinire. Felicitări, promoția 2026! Fie ca viitorul să vă răsplătească munca, ambiția și speranțele cu care porniți astăzi la drum.