



Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare desfășoară, în perioada 15–21 iunie 2026, acțiunea europeană ROADPOL „Alcohol & Drugs”, care are ca principal obiectiv creșterea siguranței rutiere și combaterea conducerii autovehiculelor sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive.

Potrivit reprezentanților IPJ Satu Mare, activitățile fac parte din calendarul de acțiuni al rețelei ROADPOL și urmăresc prevenirea accidentelor de circulație provocate de consumul de alcool sau droguri înainte de urcarea la volan. În acest sens, polițiștii vor intensifica verificările în trafic, în special în zonele și intervalele orare considerate cu risc ridicat, utilizând aparatura din dotare pentru testarea conducătorilor auto.

Un moment important al campaniei va avea loc vineri, 19 iunie, când se va desfășura operațiunea „Alcohol & Drugs Marathon”. Aceasta presupune o prezență sporită a echipajelor în teren și controale desfășurate continuu, pe parcursul a 24 de ore.

Polițiștii reamintesc că șofatul sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor psihoactive reprezintă un pericol major pentru toți participanții la trafic și poate atrage consecințe grave, inclusiv răspundere penală.

Totodată, oamenii legii recomandă conducătorilor auto să nu urce la volan după consumul de alcool sau droguri, să apeleze la un șofer desemnat ori la mijloace alternative de transport și să manifeste responsabilitate în trafic.

Prin această acțiune, autoritățile urmăresc reducerea numărului de accidente rutiere și creșterea gradului de conștientizare privind riscurile asociate conducerii sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise.