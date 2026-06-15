Un echipaj al Jandarmeriei a observat gestul suspect al persoanei, iar verificările efectuate au dus la descoperirea unei materii vegetale susceptibile a face parte din categoria drogurilor

O intervenție de rutină a jandarmilor aflați în serviciu pe raza municipiului Carei s-a transformat într-un caz cu implicații penale, după ce o persoană a încercat să scape de mai multe plicuri suspecte chiar în momentul în care oamenii legii s-au apropiat pentru verificări.

Incidentul s-a petrecut duminică după-amiază, în jurul orei 17:30, la intersecția străzilor 25 Octombrie și Mărului, unde o patrulă de intervenție a Jandarmeriei a observat un comportament care a atras atenția militarilor.

Gestul care a ridicat suspiciuni

Potrivit informațiilor furnizate de Jandarmerie, în momentul în care echipajul s-a apropiat pentru legitimare și verificări, persoana în cauză a aruncat din buzunarul pantalonilor patru plicuri confecționate din hârtie.

Manevra nu a trecut însă neobservată. Jandarmii au intervenit imediat și au procedat la verificarea obiectelor abandonate.

În urma controlului efectuat, în interiorul celor patru plicuri a fost descoperită o materie vegetală de culoare verzuie, susceptibilă a face parte din categoria substanțelor interzise.

Cazul a fost preluat de specialiștii în combaterea criminalității organizate

După identificarea substanței suspecte, persoana a fost condusă la sediul subunității de jandarmi din municipiul Carei, unde au fost întocmite documentele necesare pentru sesizarea organelor competente.

Pe numele acesteia au fost întocmite acte de sesizare pentru săvârșirea infracțiunii de deținere de substanțe interzise, faptă prevăzută și sancționată de Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri.

Ulterior, documentele întocmite, persoana în cauză și bunurile ridicate au fost predate lucrătorilor din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Satu Mare, care vor continua cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs fapta.

Cercetările continuă

Anchetatorii urmează să stabilească natura exactă a substanței descoperite și dacă aceasta face parte din categoria drogurilor interzise. Totodată, vor fi analizate circumstanțele în care persoana a intrat în posesia acesteia.

Reprezentanții Jandarmeriei au precizat că întreaga activitate s-a desfășurat cu respectarea prevederilor legale și au reamintit că persoana vizată beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o soluționare definitivă a cauzei de către organele competente.