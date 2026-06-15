Asociația Ecologică și Umanitară ”Copacul vieții” în parteneriat cu Rotary Club Satu Mare Cetate, a marcat evenimentul 13 Iunie - Ziua Mondială a Tricotatului și Croșetatului în Public în curtea Centrului Spiritual „Casa Dăinuirii” printr-o acțiune inedită.

Zeci de persoane, bunicuțe, mame dar și tinere pasionate de arta croșetatului au participat la eveniment și, au spus NU deșeurilor de plastic croșetând împreună sacoșe pentru cumpărături reutilizabile din resturi textile (fire de lână) reciclabile, dând astfel evenimentului un caracter ecologic.

În deschiderea evenimentului, președintele asociației Békéssy Elisabeta a punctat problematica gestiunii incorecte a deșeurilor de plastic, motiv pentru care se intensifică din ce în ce mai mult poluarea mărilor și oceanelor cu plastic punând în pericol viața faunei marine. Statisticile arată că cel puțin 247 de specii sunt amenințate din cauza acestei probleme. Prin urmare, se impune conștientizarea în rândul populației a necesității reducerii utilizării pungilor de plastic, respectiv înlocuirea acestora cu sacoșe ecologice.

În continuare, Lenghel Anita – președintele Rotary Club Cetate, și-a manifestat bucuria de-a participa la acest eveniment desfășurat în spiritul protecției mediului, acesta fiind și o modalitate excelentă pentru a aduce comunitatea împreună .

Lobonț Gabriela, specialistă în arta croșetatului a acordat un sprijin important participanților în confecționarea sacoșelor, realizând la finalul evenimentului și o expoziției cu poșete realizate tot din deșeuri textile rezultate în urma procesului de fabricație a produselor textile.

În urma acțiunii, sacoșele confecționate cu ocazia evenimentului vor fi distribuite, cu titlu gratuit, de către voluntarii asociației, cetățenilor din piețele alimentare după o prealabilă informare a acestora cu privire la pericolul pe care îl reprezintă deșeurile de plastic pentru mediu.

Nu a lipsit de la eveniment nici promovarea stilului de viață sănătos, prin pauza de mișcare în compania dnei Ilyes Ilona - antrenor fitness, care prin antrenarea participanților în efectuarea de exerciții fizice ușoare, a contribuit la combaterea efectelor negative ale statului pe scaun un timp mai îndelungat.

La finalul evenimentului, într-o atmosferă de caldă prietenie, doamnele și domnișoarele au gustat cozonacii delicioși pregătiți pentru eveniment de către dna Șimon Terezia.

Avem convingerea că și această activitate eco civică inedită care s-a bucurat de un real succes, constituie o metodă de bună practică ecologică .