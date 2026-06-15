



Prefectul județului Satu Mare, Altfatter Tamás, a convocat luni ședința săptămânală de coordonare cu șefii structurilor teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne, pentru evaluarea activităților în desfășurare și stabilirea priorităților din perioada următoare. La întâlnire au participat subprefectul Cristian Valer Beseni, secretarul general al instituției Cosmin Dorle și șeful Centrului Militar Județean Satu Mare, lt. col. Adrian Mureșan.

Unul dintre principalele subiecte abordate a fost asigurarea ordinii și siguranței publice în contextul numeroaselor manifestări programate în județ în această săptămână. Inspectoratul de Jandarmi Județean și Inspectoratul de Poliție Județean vor acționa în sistem integrat pentru buna desfășurare a unor evenimente de amploare, precum SamFest Jazz & Wine 2026, organizat în perioada 19–21 iunie în Piața Libertății din municipiul Satu Mare, competiția internațională de orientare și îndemânare automobilistică găzduită de ACR Satu Mare, Festivalul Pălincii de la Tășnad, concursul de frumusețe ecvestră de la Medieșu Aurit și inaugurarea Conacului Berenczei Kovats din Nisipeni.

Pe agenda reuniunii s-a aflat și organizarea ceremonialului militar dedicat Zilei Naționale a Drapelului României, care va avea loc vineri, 26 iunie 2026, de la ora 10:00, în Piața 25 Octombrie din municipiul Satu Mare.

Totodată, conducerea Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Someș” Satu Mare a prezentat stadiul lucrărilor la noul Centru de Monitorizare, Coordonare Integrată și Suport în Situații de Urgență, investiție realizată de Consiliul Județean Satu Mare. Potrivit estimărilor, noul centru de comandă, care va reuni într-un singur spațiu structurile implicate în gestionarea situațiilor de urgență, ar putea deveni operațional în aproximativ două luni.

„Săptămâna aceasta județul Satu Mare găzduiește manifestări publice de anvergură, cu mii de participanți așteptați atât în municipiu, cât și în mai multe localități. Este responsabilitatea noastră comună să ne asigurăm că fiecare dintre aceste evenimente se desfășoară în deplină siguranță. (...) Cât privește ceremonia de Ziua Drapelului, îi aștept pe cetățenii județului vineri dimineață în Piața 25 Octombrie – să fim prezenți atunci când salutăm împreună tricolorul”, a declarat prefectul Altfatter Tamás.

Autoritățile dau astfel asigurări că sunt pregătite să gestioneze în condiții optime atât afluxul mare de participanți la evenimentele publice, cât și eventualele situații de urgență care pot apărea în perioada următoare.