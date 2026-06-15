Gest suspect observat la timp de jandarmi: persoană prinsă cu patru plicuri ce conțineau o substanță vegetală susceptibilă a fi interzisă

Locale 15.06.2026 12:12
Gest suspect observat la timp de jandarmi: persoană prinsă cu patru plicuri ce conțineau o substanță vegetală susceptibilă a fi interzisă


Un gest aparent banal, observat însă cu atenție de jandarmii aflați în patrulare, a dus la deschiderea unei anchete privind posibila deținere de substanțe interzise în municipiul Carei.

Incidentul s-a petrecut în cursul zilei de ieri, în jurul orei 17:30, când o patrulă din cadrul Inspectoratul de Jandarmi Județean Satu Mare, aflată în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a observat o persoană în zona intersecției străzilor 25 Octombrie și Mărului.

Potrivit informațiilor transmise de jandarmi, în momentul în care echipajul s-a apropiat pentru efectuarea verificărilor, persoana ar fi aruncat din buzunarul pantalonilor patru plicuri din hârtie. Gestul a fost remarcat imediat de oamenii legii, care au recuperat obiectele și au procedat la verificarea acestora.

În interiorul plicurilor a fost descoperită o materie vegetală de culoare verzuie, susceptibilă de a face parte din categoria substanțelor interzise. Persoana a fost condusă la sediul subunității de jandarmi din Carei, unde au fost întocmite actele de sesizare privind suspiciunea săvârșirii infracțiunii de deținere de substanțe interzise, faptă prevăzută de Legea nr. 143/2000.

Ulterior, documentele întocmite, persoana în cauză și bunurile ridicate au fost predate specialiștilor din cadrul Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate Satu Mare, care vor continua cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor cazului.

Autoritățile subliniază că întreaga procedură s-a desfășurat cu respectarea prevederilor legale, iar persoana vizată beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o soluționare definitivă a cauzei

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