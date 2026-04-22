Noi reguli votate în Parlament aduc clarificări importante și protecție sporită pentru persoanele aflate în incapacitate temporară de muncă



O modificare legislativă cu impact direct asupra pacienților și angajaților a fost adoptată în Camera Deputaților. Deputatul Mircea Govor anunță că a votat în favoarea proiectului de lege care vizează reglementarea concediilor medicale, subliniind necesitatea unui sistem mai echitabil pentru cei aflați în suferință.

O lege pentru echitate în sistemul medical

Proiectul de lege PL-x 147/2026, susținut de parlamentarii Partidul Social Democrat, aduce modificări esențiale în ceea ce privește acordarea concediilor medicale și drepturile persoanelor aflate în incapacitate temporară de muncă.

Potrivit deputatului Mircea Govor, una dintre cele mai importante schimbări vizează eliminarea aplicării repetate a diminuării indemnizației pentru aceeași afecțiune.

Fără penalizări repetate pentru aceeași boală

Noua reglementare clarifică faptul că reducerea indemnizației cu o zi nu se va mai aplica de mai multe ori în cazul aceluiași episod de boală, atunci când concediul medical este acordat fără întrerupere sau pentru complicațiile aceleiași afecțiuni.

Această măsură vine să reducă presiunea financiară asupra pacienților și să corecteze o practică percepută ca inechitabilă.

Protecție pentru cazurile grave

Legea introduce și excepții importante pentru situațiile sensibile, printre care:

pacienții incluși în programele naționale de sănătate

persoanele internate în spital

alte cazuri medicale speciale prevăzute de lege

Aceste prevederi urmăresc să ofere un sprijin suplimentar celor care se confruntă cu probleme grave de sănătate.

„Legea trebuie să fie dreaptă”

Deputatul Mircea Govor a subliniat că votul său a fost unul responsabil, în favoarea cetățenilor:

„Cred într-un stat care combate abuzurile, dar care nu pedepsește oamenii cinstiți aflați în suferință. Legea trebuie să fie fermă acolo unde există fraude, dar dreaptă acolo unde există boală reală.”

Un pas spre normalitate

Adoptarea acestui proiect legislativ marchează un pas important în direcția echilibrării sistemului de concedii medicale, oferind mai multă claritate, protecție și echitate pentru pacienți, fără a neglija necesitatea combaterii abuzurilor.