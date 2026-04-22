Liga a 2-a: Hosu revine, Olimpia prinde curaj:

Duel crucial la Afumați în lupta pentru salvare





Partida dintre CS Afumați și CSM Olimpia Satu Mare se anunță una dintre cele mai importante confruntări ale etapei a 5-a din play-out-ul Ligii a 2-a, cu implicații directe în lupta pentru evitarea retrogradării.

Pentru sătmăreni, una dintre cele mai bune vești înaintea acestui meci este revenirea atacantului Marius Hosu. Acesta a reluat antrenamentele după problemele musculare care l-au ținut în afara lotului la partida cu CSC Șelimbăr.Hosu este, fără îndoială, cel mai în formă atacant al Olimpiei în acest moment, cu două „duble” decisive reușite în victoriile cu CSC Dumbrăvița și FC Bacău. Revenirea sa oferă un plus important de forță ofensivă exact într-un moment critic al sezonului.CSM Olimpia vine după un parcurs excelent, culminând cu victoria categorică, 4–0, în fața celor de la Șelimbăr. Cu trei succese consecutive, echipa din Satu Mare pare că a găsit formula ideală în cel mai important moment al campionatului.Cu 23 de puncte și locul 7 în clasament, obiectivul este clar: continuarea seriei pozitive și ieșirea din zona periculoasă.Fiecare punct conteazăEtapa de sâmbătă poate cântări enorm în economia clasamentului. Pentru sătmăreni, pe lângă un rezultat pozitiv la Afumați, este esențial și ca CSC Șelimbăr să piardă sau măcar să remizeze în duelul cu CS Tunari.Un astfel de scenariu ar apropia și mai mult Olimpia de obiectiv și ar transforma următorul meci, programat pe 2 mai, acasă, contra celor de la Tunari, într-o adevărată finală pentru salvare. În ultima etapă, sătmărenii vor juca în deplasare la Concordia Chiajna.De partea cealaltă, CS Afumați vine după un eșec la Bacău, dar rămâne o echipă solidă, aflată pe locul 4, cu 34 de puncte. Ilfovenii încă au un avantaj confortabil, însă un nou pas greșit i-ar readuce în zona emoțiilor.Meciul se va disputa pe Stadionul Comunal din Afumați, într-un cadru favorabil fotbalului, cu temperaturi de 15-16 grade și condiții bune de joc.Amintiri plăcute pentru CSM OlimpiaÎn sezonul regulat, CSM Olimpia Satu Mare s-a impus cu 2-1 în fața Afumațiului, prin golurile marcate de Oanea și Hosu – un argument în plus că sătmărenii pot repeta performanța și în acest duel decisiv.Pentru CSM Olimpia, confruntarea de la Afumați nu este doar un meci de campionat, ci un test de maturitate. Cu un Hosu revenit și în formă, cu Donca renăscut și tot mai implicat în joc și cu o apărare tot mai sigură și cu moral ridicat în lot, și cu un context favorabil în clasament, și mai ales cu un Cristi Pustai în staff ce pare că a adus nu doar echilibrul și experiența sa ci și norocul , echipa sătmăreană are șansa să facă un pas uriaș spre salvare și să confirme că revenirea din ultimele etape nu este întâmplătoare.Programul etapei a 5-a (25 aprilie, ora 11:00):CSC Șelimbăr – CS TunariCSC Dumbrăvița – CSM ReșițaConcordia Chiajna – FC BacăuCS Afumați – CSM Olimpia Satu MareClasament (play-out):1.CSM Reșița – 40p2.FC Bacău – 39p3.Concordia Chiajna – 37p4.CS Afumați – 34p5.CSC Dumbrăvița – 26p6.CSC Șelimbăr – 24p7.CSM Olimpia Satu Mare – 23p8. CS Tunari – 20p