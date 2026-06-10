Istvan Kovacs, din nou la Cupa Mondială! Sport •

România nu va avea echipă națională la Cupa Mondială din 2026, însă va fi reprezentată la cel mai înalt nivel de unul dintre cei mai apreciați arbitri ai Europei, careianul Istvan Kovacs.

Pentru a doua oară consecutiv, după turneul final din Qatar 2022, Kovacs a fost inclus pe lista oficială a arbitrilor selecționați pentru Cupa Mondială organizată în Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada. Alături de el vor face parte din brigada românească arbitrii asistenți Mihai Marica și Ferencz Tunyogi.

Prezența lui Istvan Kovacs la cel mai important eveniment fotbalistic al planetei confirmă încă o dată statutul său de arbitru de elită. După ce a condus toate cele trei finale europene importante, oficialul originar din Carei se află printre cei 52 de arbitri de centru selectați pentru cele 104 partide ale turneului final.

Pe lângă prestigiul participării, arbitrii desemnați la Cupa Mondială beneficiază și de recompense financiare consistente. Fiecare arbitru va primi aproximativ 100.000 de dolari pentru simpla participare la competiție, la care se adaugă bonusuri pentru fiecare meci arbitrat: 3.000 de dolari în faza grupelor și 10.000 de dolari pentru partidele din fazele eliminatorii.

Pentru AJF Satu Mare prezența lui Istvan Kovacs la a doua Cupă Mondială reprezintă un motiv de mândrie și o recunoaștere a profesionalismului care l-a propulsat în elita arbitrajului mondial.





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