Gazdele „fast über alles”

Chiar dacă noua ediție de campionat a debutat cu un egal de „saloon” între o nou promovată surpriză și o neadaptată perpetuă, în celelalte șapte partide amfitrionii s-au impus pe linie. Cele 17 reușite ale gazdelor, față de doar 4 ale musafirilor, au consființit acest bilanț. De remarcat și că FCSB s-a reîntâlnit efemer cu iarba de pe „Steaua” iar hunedorenii s-au adaptat de minune pe „Francisc Neumann” din Arad.





Voluntari - Botoșani 2-2 cu Diarra piază rea (dar bună) și Merloi din gunoi pe butoi; FCSB - Argeș 2-0 stimulând seriozitatea în fața improvizației; Oțelul - CFR 2-1 încâlcit dar meritat; Craiova - UTA 4-0 și când te gândești că arădenii se gândeau în minutul 86 la un gol egalizator...; „U” - Farul 2-1 într-un meci urât cu vedete lascive; Petrolul - Dinamo 1-0 pe fond norocos (schimbare de sistem promițătoare la câini); Corvinul - Miercurea Ciuc 3-0 și încep să îndrăgesc această urmașă a echipei de sub furnale; Rapid - Sepsi 1-0 cu greu dar pe deplin meritat.



Să vedem în etapa a doua o revanșă a perdantelor din prima etapă? Nu-i imposibil dar e greu. Mai ales dacă ne uităm la numele echipelor ce joacă în deplasare. Și totuși preliminariile cupelor europene le dau o șansă gazdelor care întâlnesc trei din cele patru „europene”. Despre favoritele la play/off vom vorbi mai târziu. Acuma sunt sigur doar despre campioană că nu va rata lupta pentru un nou titlu. Celelalte pretendente încă depind de parametri perturbatori.



La capătul celălalt al clasamentului prevăd o luptă mai strânsă decât anul trecut. În plus cred că va crește nivelul spectacular și tehnic în această zonă. Sunt echipe precum UTA, Argeș, Hunedoara și Sepsi care nu refuză fotbalul, determinându-le astfel și pe celelalte să se adapteze la un fotbal de calitate cu tactică adecvată. Sunt prea optimist?



Dinamo - Craiova (sâmbătă, ora 20,30) Derbiul etapei. După numele sonore ale combatantelor am putea spune că este primul derbi al acestui campionat. Totuși, parcă a venit prea repede pentru alb-roșii. Chiar dacă aceștia au arătat disponibilitate pentru noul sistem propus de Nuno Campos, acesta încă nu funcționează ca un mecanism compact. Dar mai știi...? De partea cealaltă, Felipe Coelho ar putea avea echipa puțin obosită după meciul de pe Asparuhov Arena din Sofia. Depinde și de moralul cu care vin oltenii după ce traversează Dunărea.



Botoșani - Rapid (luni, ora 21,30) S-ar putea să le placă giuleștenilor să joace meciul de închidere al etapei. În mod normal victoria n-ar trebui să le scape, diferența de valoare a loturilor fiind grăitoare. Acest lucru se reflectă nu numai în titularii ce vor fi trimiși pe teren de Marius Croitoru și Daniel Pancu ci și în numele disponibile pe băncile de rezerve. Mă aștept la o victorie la două goluri a feroviarilor.



Arad - Galați (vineri, ora 18,30) Meciul de deschidere a etapei. Galeria arădeană n-are odihnă. După ce săptămâna trecută au dat un „glas” de ajutor confraților de pe Mureș acum se vor opinti și mai abitir pentru propriii adorați. Echipa condusă de Stjepan Tomas, chiar dacă vine după o victorie în fața unei ocupante a podiumului, nu cred că are șanse în fața unui Adrian Mihalcea din ce în ce mai inspirat în alcătuirea echipei. Acea înfrângere usturătoare de la Craiova (4-0) putând să fi fost, la fel de bine, și un 1-1 pe final.

Sf. Gheorghe - „U” (duminică, ora 17,30) Ce au arătat pe Giulești ar putea fi pus în practică ceva mai ofensiv de Ovidiu Burcă și ai lui pe propriul teren. Nu mă opresc în a lăuda conducerea echipei din Covasna pentru modul cum înțeleg ei să practice și să dezvolte sportul. Baza sportivă Sepsi din Sf. Gheorghe este nu doar cochetă ci și modernă, cu un gazon de calitate. Cristiano Bergodi și ai lui vor juca două partide consecutive la Sf. Gheorghe, partida de joi (ieri) din preliminariile Ligii Conferinței cu norvegienii din Brann disputându-se tot aici.



Pitești - Ploiești (vineri, ora 21,30) Se spune că la Ploiești poți să te pitești dar la Pitești nu poți să te ploiești, așa că argeșenii pleacă cu prima șansă. Asta dacă și-a pus ordine în echipă. Pe „Steaua” când Rață dicta menuet pe Matos îl apuca polca, iar când Dulcea fredona pop-rock, Idowu bolborosea hip-hop. Ricardo Sousa și prahovenii lui, nu pot avea de două ori la rând același noroc.



Miercurea Ciuc - FCSB (duminică, ora 20,30) Trebuie să-mi cer scuze în fața lui Marius Baciu. Chiar a avut o echipă ordonată și disciplinată pe „Steaua”. Dacă a reușit să păstreze aceași „cumințenie” în sânul echipei nu vor avea probleme să-și aproprie cele trei puncte. De cealaltă parte Istvan Szabo caută coeziune între niște jucători cu valoare îndoielnică. Dacă nu mută Carpații mai departe de „Tisza” nu are șanse anul acesta.



CFR - Voluntari (luni, ora 18,30) Ce să zic? Iuliu Mureșan tocmai și-a dat demisia de la echipa din Gruia. Degringoladă totală pe acolo. Cică nici transferuri nu mai au voie să facă, iar Antonio Folha nu-i Daniel Pancu. Dacă ilfovenii conduși de Florin Pârvu își văd de treabă pot pleca ușor cu trei puncte de acolo. Trebuie doar să enerveze niște pseudovedete din tabăra adversă.



Constanța - Hunedoara (sâmbătă, ora 17,30) Cenușăreasa etapei. Nu cred că va fi cel mai urât meci duelul dintre Ioan Sabău și Florin Maxim. Ba din contră, l-aș cataloga ca fiind unul dintre cele mai interesante jocuri. Râmâne de văzut în ce măsură intuițiile mele au acoperire în realitate. Merg pe mâna ardelenilor. Sunt mai muncitori și mai legați (atât ca atleți cât și emoțional).



Opriți războaiele!