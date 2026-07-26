CSM Olimpia Satu Mare a înregistrat sâmbătă a doua înfrângere din perioada de pregătire, fiind învinsă cu 3–1 de Sănătatea Servicii Publice, într-un meci disputat sâmbătă la prânz la Cluj-Napoca.

Antrenorul principal Alexandru Pelici și secundul Alexandru Botoș „Piri” au deplasat un lot de 19 jucători, iar toți fotbaliștii au primit minute pe teren, obiectivul principal fiind evaluarea lotului și acumularea de joc.

Gazdele au început mai bine partida și au profitat de ezitările sătmărenilor. În minutul 6, după o greșeală a portarului Ionuț Pop, Sănătatea a obținut un penalty, transformat de David Mirchiș. Avantajul clujenilor s-a dublat în minutul 29, când Joseph Hussain a scăpat la limita ofsaidului și a finalizat cu sânge rece pentru 2–0.

Pe finalul primei reprize, CSM Olimpia a echilibrat jocul și a devenit tot mai periculoasă în ofensivă. Eforturile echipei au fost răsplătite în minutul 43, când Cosmin Zamfir a redus din diferență cu o lovitură de cap, astfel că la pauză tabela indica 2–1.

Și după reluare, formația sătmăreană a controlat în mare parte jocul și a încercat să găsească drumul spre egalare, însă defensiva bine organizată a gazdelor a rezistat. Cea mai mare ocazie a venit în minutul 77, când Zamfir a trimis cu capul în bara transversală. Trei minute mai târziu, împotriva cursului jocului, Patrick a înscris pentru 3–1, stabilind și scorul final.

Astfel, CSM Olimpia suferă al doilea eșec din această campanie de pregătire, ambele la o diferență de două goluri. De menționat că sătmărenii nu au reușit nicio victorie în amicale, în primele două teste elevii lui Pelici remizând cu Cigand și Sănătatea.

Următorul meci amical este programat miercuri, 29 iulie, de la ora 11:00, pe Stadionul Olimpia–Daniel Prodan din Satu Mare, unde echipa pregătită de Alexandru Pelici va întâlni formația SCM Zalău.

Alexandru Pelici: „Acum este momentul să facem aceste greșeli, nu în campionat”

La finalul partidei, antrenorul Alexandru Pelici a tras concluziile după cel de-al patrulea test al verii:

„A fost un joc util, care ne-a arătat slăbiciunile și aspectele la care mai avem de lucrat. Trebuie să spun că, în afară de cele două goluri venite în urma unor greșeli personale, sunt mulțumit, deoarece, în mare, am reușit să facem ceea ce ne-am propus pentru acest meci. Am încercat multe lucruri.

Din păcate, am primit din nou un gol după ce adversarul a reușit să ne surprindă. Și pe această latură trebuie să lucrăm.

Încercăm să jucăm un fotbal bazat pe atac pozițional, pentru că acesta este cel mai greu de antrenat și are nevoie de timp. Este normal să apară greșeli în această perioadă.

Sper ca aceste greșeli personale, aceste cadouri care ne costă goluri, să le facem acum și să nu le mai repetăm în campionat.

Continuăm să muncim și încă mai așteptăm jucători.”





MECI AMICAL

Sănătatea Servicii Publice – CSM Olimpia Satu Mare 3–1 (2–1)

Marcatori: David Mirchiș ’6 (penalty), Joseph Hussain ’29, Patrick ’80, respectiv Cosmin Zamfir ’43.

CSM Olimpia: Ionuț Pop – Constantin Trip, Cornel Ardei, Paul Copaci, Cosmin Zamfir, Amir Jorza, Bara Levente, Denis Golda, Gheorghe Carpa, Vida Kristopher, Sergiu Jurj.

Au mai evoluat: Luca Grecu, Eduard Dănilă, Konstantin Ivanov, Raul Suciu, Cătălin Oanea, Denis Toma, Zab Zsombor, Dănuț Ciorcaș.





REZULTATELE DIN PERIOADA DE PREGĂTIRE

Cigánd SE – CSM Olimpia Satu Mare 1–1

Marcatorul echipei sătmărene: Vida Kristopher.

CSM Olimpia Satu Mare – Sănătatea Servicii Publice 2–2

Marcatorii echipei sătmărene: Bara Levente, Vida Kristopher.

CSM Sighetu Marmației – CSM Olimpia Satu Mare 4–2

Marcatorii echipei sătmărene: Alin Văsălie, Raul Suciu.





URMĂTORUL MECI AMICAL

29 iulie, ora 11:00, Stadionul Olimpia–Daniel Prodan, Satu Mare

CSM Olimpia Satu Mare – SCM Zalău