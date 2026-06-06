



La Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare a avut loc sâmbătă, 6 iunie, ședința de constituire a noii Adunări Eparhiale a Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului pentru mandatul 2026–2030. Lucrările au fost prezidate de Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului.

La eveniment au participat Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-vicar al eparhiei, membrii Permanenței Eparhiale, protoiereii celor opt protopopiate, precum și reprezentanții clerului și ai credincioșilor aleși în noul for deliberativ.

Programul a debutat cu Sfânta Liturghie Arhierească și slujba de Tedeum, oficiate de Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, împreună cu un sobor de preoți și arhidiaconi.

În cuvântul său, Preasfințitul Părinte Iustin a evidențiat realizările Episcopiei de la reînființare până în prezent și a subliniat importanța finalizării Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” din Baia Mare, considerată un simbol al spiritualității ortodoxe și al culturii românești din regiune.

În cadrul ședinței au fost validate mandatele membrilor Adunării Eparhiale, au fost desemnați reprezentanții în Adunarea Națională Bisericească și au fost validate noile structuri de conducere și disciplină bisericească. Totodată, a fost ales Consiliul Eparhial și au fost constituite cele cinci comisii permanente de lucru: administrativ-bisericească, culturală și educațională, economică, social-filantropică, respectiv organizatorică, juridică și de validare.

Lucrările s-au încheiat cu depunerea jurământului solemn de către membrii Adunării Eparhiale, prin punerea mâinii pe Sfânta Cruce și pe Sfânta Evanghelie, marcând astfel începutul oficial al noului mandat de patru ani.



