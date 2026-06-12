În perioada 19–21 iunie, Samfest Jazz&Wine revine la Satu Mare cu o nouă ediție dedicată muzicii jazz, vinurilor de calitate și atmosferei speciale a serilor de vară. Totul este pregătit pentru un weekend de neuitat în Piața Libertății, în inima centrului vechi al orașului. Primăria Municipiului Satu Mare și Centrul Cultural „G.M. Zamfirescu”, în parteneriat cu Rețeaua de Fermieri Partium, invită publicul la o nouă ediție a festivalului, un eveniment care aduce farmecul serilor de vară în centrul istoric al municipiului.



Formații de jazz recunoscute pe plan internațional vor evolua în Piața Libertății, iar iubitorii de vin se vor putea bucura de selecții oferite de peste zece crame, reunite pe „strada vinului”. Totodată, un târg de viniluri îi va aștepta pe pasionații de muzică, cu discuri curatoriate de Independent Label Fair (ILF) și Soul Cure Records, specializate în viniluri second-hand de calitate și rarități muzicale.

Ediția din acest an aduce în fața publicului artiști care explorează multiplele fațete ale jazzului contemporan. Din Danemarca vine Smag På Dig Selv, formație care îmbină influențe techno, punk și jazz, iar din Germania Charlotte Colace propune un univers muzical dominat de soul și emoție. Ungaria va fi reprezentată de Nagy Emma Quintet și New Fossils, două dintre cele mai apreciate proiecte ale noii generații de jazz, în timp ce România va urca pe scenă prin JazzyBIT și Alexandru Zaharen cu. Atmosfera serilor va fi completată de DJ Gandharva și Von Yodi, care vor mixa exclusiv pe viniluri.

Intrarea la toate evenimentele este liberă, iar organizatorii îi invită pe sătmăreni și pe turiști să se bucure de trei seri dedicate muzicii de calitate, vinurilor atent selecționate și unei atmosfere relaxate, alături de familie și prieteni.

Program

Vineri, 19 iunie

19:00–20:00 – Warm-Up: DJ Gandharva & Von Yodi

20:00–21:00 – New Fossils (HU)

21:00–22:00 – Zaharenco (RO)

22:00–00:00 – After: DJ Gandharva & Von Yodi

Sâmbătă, 20 iunie

19:00–20:00 – Warm-Up: DJ Gandharva & Von Yodi

20:00–21:00 – Nagy Emma Quintet (HU)

21:00–22:00 – Charlotte Colace (DE)

22:00–00:00 – After: DJ Gandharva & Von Yodi

Duminică, 21 iunie

19:00–20:00 – Warm-Up: DJ Gandharva & Von Yodi

20:00–21:00 – JazzyBIT (RO)

21:00–22:00 – Smag På Dig Selv (DK)

22:00–23:00 – After: DJ Gandharva & Von Yodi

Festivalul promite să transforme centrul vechi al municipiului Satu Mare într-un punct de întâlnire pentru iubitorii de jazz, vin și experiențe culturale deosebite.