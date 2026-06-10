Florin Cristian MUREȘAN





PROGRAM TV –

FIFA WORLD CUP 2026



JOI, 11 IUNIE 2026

Ora 20:30 | Antena 1 / AntenaPLAY

Ceremonia de Deschidere (Live de pe Estadio Azteca Mexico City)

Ora 22:00 | Antena 1 / Antena 3 CNN / AntenaPLAY

MEXIC – AFRICA DE SUD (Grupa A)

Ora 04:00 (noaptea de joi spre vineri) | Antena 1 / AntenaPLAY

COREEA DE SUD – CEHIA (Grupa A)



VINERI, 12 IUNIE 2026

Ora 22:00 | Antena 1 / AntenaPLAY

CANADA – BOSNIA ȘI HERȚEGOVINA (Grupa B)

Ora 03:00 (noaptea de vineri spre sâmbătă) Antena 1 / AntenaPLAY

USA – PARAGUAY (Grupa D)









Să curgă berea Miller, tequila , ca să respectăm și Mexicul , sau sucul Canada Dry, pentru a urca simbolic până la nord de Statele Unite. Să se așeze pernele pe canapea și să înceapă nopțile albe! Astăzi se dă restart celei mai longevive rubrici de cronică subiectivă din presa sătmăreană.„Mondialu’ din fața televizorului” revine în paginile Gazetei de Nord-Vest, chiar în pragul celui mai amplu Campionat Mondial din istoria fotbalului, găzduit de Statele Unite, Mexic și Canada.Au trecut exact două decenii de când am început acest experiment jurnalistic, născut dintr-o frustrare autentică: România ratase calificarea la Campionatul Mondial din Germania. De atunci, am transformat sufrageria în tribună oficială și fotoliul în loja presei.Pentru că nici în această vară tricolorii nu sunt prezenți la marea sărbătoare a fotbalului, ne asumăm din nou rolul de selecționeri din fața ecranului.Înainte ca Mexic și Africa de Sud să deschidă competiția pe legendarul Estadio Azteca – într-o coincidență care trimite cu gândul la startul Mondialului din 2010 – vă invit la o scurtă călătorie prin istoria rubricii și prin marile momente trăite, de la Satu Mare, în fața televizorului.Retrospectiva canapelei: cinci borne ale rubricii (2006–2022)Germania 2006 – Nașterea din ciuda unei calificări ratatePrimul Mondial comentat din fotoliul Gazetei. Turneul în care am descoperit că fotbalul mare se vede excelent și la Satu Mare, chiar dacă ai noștri rămân acasă. A fost ediția finalei lui Zidane, a celebrului cap care a zguduit lumea fotbalului și a loviturilor de departajare care au adus Italiei titlul mondial.Africa de Sud 2010 – Coșmarul numit vuvuzelaEdiția care s-a scris pe fundalul unui zumzet infernal. Vuvuzelele au pus la încercare nervii telespectatorilor din întreaga lume, însă dincolo de acel sunet inconfundabil a rămas tiki-taka Spaniei și golul istoric marcat de Iniesta în prelungirile finalei.Brazilia 2014 – Samba și șocul de 7-1Din Satu Mare direct pe Copacabana... prin cablu. Rubrica a consemnat una dintre cele mai mari surprize din istoria competiției: umilința trăită de Brazilia în semifinala cu Germania, pierdută cu 1-7. Un meci în care mulți dintre noi ne frecam la ochi, convinși că transmisia TV are o problemă.Rusia 2018 – Mondialul tehnologieiA fost ediția în care VAR-ul a intrat în sufrageriile noastre și a devenit personaj principal. Am dezbătut fiecare reluare și fiecare linie trasată pe ecran, în timp ce Franța lui Mbappé își croia drumul spre trofeu, iar fotbalul romantic făcea loc erei digitale.Qatar 2022 – Iarna neobișnuită și apoteoza lui MessiCel mai ciudat Campionat Mondial din istorie, urmărit cu caloriferele pornite și cu atmosfera sărbătorilor de iarnă la orizont. Totul s-a încheiat, la gura sobei, cu poate cea mai spectaculoasă finală pe care am văzut-o vreodată. Argentina lui Lionel Messi și Franța lui Kylian Mbappé au oferit un duel de legendă, încheiat cu încoronarea marelui campion argentinian.Ce ne așteaptă în 2026? Monstrul cu 48 de echipeDacă în 2006 aveam de urmărit 32 de naționale, ediția din acest an ridică ștacheta la un nivel fără precedent. Nu mai puțin de 48 de selecționate și 104 meciuri ne așteaptă în următoarele săptămâni.Practic, FIFA propune un adevărat maraton fotbalistic. Formatul include grupe de câte patru echipe și o rundă suplimentară eliminatorie – șaisprezecimile de finală –, ceea ce înseamnă și mai multe nopți petrecute în fața televizorului.Fusul orar nord-american ne va transforma nopțile în zile, dar tocmai aici stă farmecul. Din Satu Mare vom lua pulsul stadioanelor din New York, Ciudad de México, Vancouver și din toate marile orașe care vor găzdui spectacolul mondial.Ne revedem după primul fluierRămâneți aproape de Gazeta de Nord-Vest! Începând de mâine, revenim cu primele „note de plată” ale meciurilor, cu observațiile și ironiile de rigoare la adresa favoriților și cu acele detalii pe care doar un microbist autentic le observă atunci când Mondialul se mută, din nou, în fața televizorului.