CSM Olimpia II a încheiat sezonul cu o victorie clară în fața Victoriei Carei Sport •

Echipaa doua de la CSM Olimpia Satu Mare a încheiat sezonul din Liga a IV-a Elite cu o victorie convingătoare, 4–1, în fața formației Victoria Carei. Partida restantă din etapa a 2-a a play-off-ului s-a disputat miercuri la baza sportivă a Academiei de Fotbal Partium.

Antrenorul Reszler Zsolt a mizat și de această dată în principal pe jucători foarte tineri, cu vârste cuprinse între 16 și 19 ani. Cel mai experimentat fotbalist din lotul sătmărenilor a fost Santiago Saraz, în vârstă de 20 de ani.

Meciul a avut un început echilibrat. În minutul 32, Mateo Berinde, în vârstă de 18 ani, a deschis scorul pentru CSM Olimpia II, însă avantajul gazdelor a durat foarte puțin. După doar un minut, Richard Keizer(17 ani) a restabilit egalitatea pentru Victoria Carei.

Înainte de pauză, Denis Toma(18 ani) a readus formația sătmăreană în avantaj, stabilind scorul de 2–1 la finalul primei reprize. După reluare, CSM Olimpia II a controlat jocul și a mai înscris de două ori, prin Mateo Berinde și Denis Toma, pentru un succes categoric, 4–1.

Grație acestei victorii, CSM Olimpia II încheie sezonul pe locul 7 în clasamentul play-off-ului Ligii a IV-a Elite. De cealaltă parte, Victoria Carei, finalistă și medaliată cu argint în Cupa României la nivel județean, termină campionatul pe poziția a șasea.



Liga a IV-a Elite Dendiarom – Play-off

Restanță, etapa a 2-a

CSM Olimpia II Satu Mare – Victoria Carei 4–1 (2–1)

Marcatori: Mateo Berinde (min. 32, 67), Denis Toma (min. 42, 69)/ Richard Keizer (min. 33)

Clasament final (play-off)

1.Talna Orașu Nou – 48 p

2.Recolta Dorolț – 43 p

3.Oașul Negrești-Oaș – 29 p

4.Turul Micula – 26 p

5.Someșul Odoreu – 26 p

6.Victoria Carei – 24 p

7.CSM Olimpia II Satu Mare – 20 p

8.Unirea Tășnad II – 19 p

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