



Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad invită publicul arădean la cea de-a XV-a ediție a proiectului „Dialoguri Universitare by UVVG”, un eveniment dedicat informării, dialogului și cunoașterii, care va avea loc în data de 12 iunie 2026, de la ora 18:00, la Palatul Cultural din Arad.

Este o întâlnire dedicată vieții. Nașterea este un subiect care privește fiecare familie, nu doar comunitatea medicală, iar prin acest eveniment UVVG creează un spațiu unde expertiza și experiența umană se întâlnesc.

Invitații evenimentului sunt Nelly Niculina Stăncescu, una dintre cele mai apreciate moașe din România care a adus pe lume peste 11.000 de copii și Dr. Andreas Vythoulkas, medic specialist obstetrică-ginecologie, supraspecializat în infertilitate și reproducere umană asistată, cu o activitate profesională recunoscută la nivel național și internațional.

Dialogul va fi moderat de jurnalistul George Grigoriu, iar seara va fi completată de prezența sopranei Ana Cebotari, care va oferi publicului un moment artistic special.

Lansat în anul 2022 la inițiativa rectorului Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, prof. univ. dr. habil. Coralia Adina Cotoraci, proiectul „Dialoguri Universitare by UVVG” a devenit, de-a lungul anilor, una dintre cele mai apreciate platforme de dialog dintre mediul academic și public. Ajuns la cea de-a XV-a ediție, proiectul a adus în fața publicului personalități de prestigiu din domeniile medicinei, culturii și vieții publice, printre care Leon Dănăilă, Alexandru Vlad Ciurea, Constantin Dulcan, Dan Puric și Olivia Petre. Fiecare ediție a oferit publicului oportunitatea de a participa la dialoguri autentice pe teme relevante pentru societatea contemporană, consolidând rolul universității ca spațiu al cunoașterii și al întâlnirii dintre expertiză și comunitate.

UVVG continuă deci să își asume rolul de promotor al dialogului dintre mediul academic și comunitate, aducând în fața publicului teme de interes major și personalități care contribuie la dezvoltarea unei societăți informate și conectate la valorile educației, culturii și cunoașterii.