Strategia de dezvoltare accelerată a companiei sătmărene continuă. După inaugurarea unui nou punct de lucru la Valea lui Mihai, SENERA deschide acum o nouă bază operațională la Baia Mare, consolidându-și prezența regională și apropierea față de parteneri și beneficiari.

Într-un mediu economic în care succesul se construiește prin viziune, investiții și perseverență, SENERA demonstrează încă o dată că dezvoltarea sustenabilă nu este doar un obiectiv, ci o realitate concretă. Fondată în anul 2013 la Satu Mare, compania continuă să scrie o poveste de succes impresionantă, marcând o nouă etapă importantă prin deschiderea unui punct de lucru la Baia Mare.

Investiția vine la mai puțin de două luni după inaugurarea unui alt punct de lucru la Valea lui Mihai, confirmând ritmul susținut de extindere al companiei și încrederea în potențialul regiunii.

O investiție strategică pentru eficiență și dezvoltare

Noua locație din Baia Mare nu reprezintă doar o extindere geografică, ci un pas strategic menit să optimizeze activitatea companiei în județele Maramureș și Satu Mare. Prin această investiție, SENERA urmărește o organizare mai eficientă a șantierelor, reducerea timpilor de intervenție și consolidarea relațiilor cu partenerii locali.

Punctul de lucru va funcționa sub coordonarea SENERA MINERALS SRL, divizia specializată în extracția și procesarea agregatelor minerale, unul dintre pilonii importanți ai grupului.

„Ne dorim o organizare mai eficientă a activităților din zonă și o colaborare mai strânsă cu partenerii noștri”, a declarat administratorul companiei, Ionuț Batin.

Noua bază operațională este situată pe strada Dura nr. 11 din Baia Mare, telefon 0725976925 și devine deja un centru important pentru activitatea companiei în regiune.

De la o idee ambițioasă la un lider al construcțiilor

Înființată în urmă cu peste un deceniu de un grup de specialiști dedicați, SENERA și-a propus încă de la început să ofere soluții performante în domeniul construcțiilor hidrotehnice, edilitare, rutiere, industriale și civile.

Prin profesionalism, seriozitate și investiții permanente în tehnologie și resurse umane, compania a cunoscut o dezvoltare constantă, ajungând astăzi să fie unul dintre cei mai importanți actori din sectorul construcțiilor din județul Satu Mare.

Beneficiarii, fie persoane fizice, fie companii sau instituții, au la dispoziție o echipă tehnică performantă, utilaje moderne și un management eficient, capabil să gestioneze proiecte complexe și să livreze rezultate la cele mai înalte standarde.

Puterea unui grup construit pe diversitate și performanță

Succesul SENERA este susținut de un ecosistem de afaceri puternic și diversificat, format din companii care activează în domenii strategice și complementare:

• SENERA LOGISTIC SRL – proiectare, consultanță și închiriere de utilaje

• SENERA PHARMA MEDICAL SA – produse farmaceutice și echipamente medicale

• SENERA GREENFIELD SRL – agricultură, silvicultură și pescuit

• SENERA REAL ESTATE SRL – dezvoltări imobiliare sustenabile

• SENERA ENERGY SRL – producție de energie verde prin sisteme fotovoltaice

• SENERA MINERALS SRL – extracție și procesare agregate minerale

Împreună, aceste companii formează un grup solid, construit pe inovație, sustenabilitate și capacitatea de a identifica oportunități de dezvoltare pe termen lung.

Reinvestirea profitului – motorul unei creșteri spectaculoase

În spatele evoluției accelerate a companiei se află o filozofie de business simplă, dar extrem de eficientă: reinvestirea permanentă în dezvoltare.

Administratorul Ionuț Batin afirmă că aproximativ 90% din profitul realizat este reinvestit în companie, în infrastructură, echipamente, tehnologii și proiecte noi, strategie care a contribuit decisiv la ritmul de creștere al grupului.

Această abordare demonstrează o viziune antreprenorială matură, orientată spre consolidare și performanță pe termen lung.

Familia, fundația din spatele succesului

Dincolo de cifre, investiții și proiecte, succesul SENERA are și o puternică dimensiune umană. Ionuț Batin a ținut să evidențieze rolul esențial pe care familia l-a avut în parcursul companiei, adresând mulțumiri speciale soției sale, Cristina Batin, pentru sprijinul, încrederea și susținerea oferite de-a lungul anilor.

O companie care construiește viitorul

Deschiderea noului punct de lucru din Baia Mare confirmă faptul că SENERA nu este doar o companie aflată în plină dezvoltare, ci un model de antreprenoriat construit pe muncă, investiții inteligente și viziune pe termen lung.

Cu fiecare proiect finalizat și cu fiecare investiție realizată, compania își consolidează statutul de reper regional în domeniul construcțiilor și demonstrează că performanța durabilă se construiește pas cu pas, prin seriozitate, profesionalism și încredere în viitor.







