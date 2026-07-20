Un angajat de 50 de ani a fost rănit după ce a căzut de pe o scară

Locale 20.07.2026 17:25
Un angajat de 50 de ani a fost rănit după ce a căzut de pe o scară

Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Satu Mare au fost sesizați, vineri, 17 iulie, în jurul orei 13:00, cu privire la producerea unui accident de muncă în incinta unei societăți comerciale din municipiu, care are ca obiect de activitate producția de tâmplărie din PVC și aluminiu.

Din primele verificări efectuate la fața locului, oamenii legii au stabilit că un bărbat în vârstă de 50 de ani, din municipiul Satu Mare, angajat al societății, desfășura activități într-o hală de producție. La un moment dat, acesta s-ar fi urcat pe o scară din lemn, însă și-ar fi pierdut echilibrul și a căzut, suferind leziuni. La locul incidentului au intervenit echipajele competente, iar bărbatul a primit îngrijiri medicale în urma accidentului.

Polițiștii au deschis o anchetă și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările și cauzele producerii accidentului de muncă, urmând să fie dispuse măsurile legale care se impun în funcție de concluziile investigației.

Ancheta vizează inclusiv verificarea respectării normelor privind securitatea și sănătatea în muncă, precum și toate circumstanțele în care s-a produs incidentul.

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