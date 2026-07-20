Municipiul Satu Mare se pregătește să găzduiască, în perioada 17-23 august, cea de-a XXV-a ediție a Zilelor Partium, unul dintre cele mai longevive și importante festivaluri multiculturale din regiune. Evenimentul, care reunește anual mii de participanți, va aduce din nou în prim-plan gastronomia tradițională, concertele, spectacolele și valorile comunităților care conviețuiesc în județ.



Președintele Consiliului Județean Satu Mare, Pataki Csaba, a subliniat că festivalul a fost creat încă de la început cu scopul de a promova patrimoniul cultural și conviețuirea dintre comunitățile din zonă.

„Avem un festival care să cuprindă prezentarea tuturor valorilor pe care comunitatea maghiară le-a adus pe aceste meleaguri. Începând de la gastronomie, până la concerte de toate tipurile, de la folk la rock, jazz și muzică maghiară, am reușit să îl menținem timp de 25 de ediții.”

Pataki Csaba a evidențiat faptul că succesul festivalului se datorează implicării comunității și caracterului său multicultural.

„Comunitatea maghiară a reacționat foarte pozitiv și le mulțumesc tuturor celor care au participat. Așteptăm cu mare drag ediția din acest an.”

Potrivit acestuia, unul dintre cele mai importante rezultate ale festivalului este apropierea dintre comunitățile etnice din județ.

„A fost un pas foarte mare pentru schimbarea percepției comunităților unele despre altele. Aceasta a fost piatra de temelie și de aceea festivalul a rezistat 25 de ani. Eu zic că va rezista încă mult timp.”

Ediția aniversară a Zilelor Partium va avea loc în luna august, urmând să ofere, ca în fiecare an, un program bogat de concerte, spectacole, activități culturale și gastronomice, dedicate tuturor comunităților din județul Satu Mare. Organizatorii își propun ca și această ediție să păstreze spiritul care a consacrat festivalul în ultimul sfert de secol: promovarea tradițiilor, a diversității culturale și a dialogului dintre comunități.