



Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad a organizat, în seara zilei de 18 iulie, în Piața Catedralei, Cursul Festiv al promoției 2026 pentru absolvenții Facultății de Științe Economice, Informatică și Inginerie, ai Facultății de Științe Juridice, ai Facultății de Științe Socio-Umane, Educație Fizică și Sport, precum și ai programelor de Biologie și Analize de laborator din cadrul Facultății de Medicină. Evenimentul a reunit absolvenți, cadre didactice, părinți, reprezentanți ai autorităților și invitați ai universității.

Desfășurarea Cursului Festiv în Piața Catedralei a avut o puternică valoare simbolică. Unul dintre cele mai reprezentative spații ale Aradului, loc încărcat de istorie și identitate, a oferit cadrul potrivit pentru celebrarea unei noi generații de absolvenți în mijlocul comunității. Alegerea acestui loc reflectă totodată și dragostea pe care a avut-o față de Arad, rectorul fondator, prof. univ. dr. Aurel Ardelean, un autentic promotor al valorilor arădene și naționale, care a înțeles că universitatea a fost, este și va rămâne o parte vie a comunității pe care o deservește.

Ceremonia a fost deschisă de rectorul Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, prof. univ. dr. habil. Coralia Cotoraci, care le-a transmis absolvenților un mesaj despre responsabilitatea pe care o presupune profesia aleasă într-o societate aflată într-o continuă transformare. Pornind de la provocările generate de dezvoltarea inteligenței artificiale, rectorul UVVG a subliniat că tehnologia poate sprijini activitatea umană, însă nu poate înlocui discernământul, caracterul, empatia și responsabilitatea. Totodată, i-a îndemnat pe tineri să nu înceteze niciodată să învețe, să își exercite profesia cu integritate și să înțeleagă că adevărata performanță înseamnă și capacitatea de a pune cunoașterea în slujba oamenilor și a comunității.

În cadrul festivității au mai adresat mesaje absolvenților Marius Gondor, inspector școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Arad, Ramon Geanâm, procuror-șef al DIICOT – Biroul Teritorial Arad, decanii facultăților reprezentate – conf. univ. dr. Daniel Berlingher, conf. univ. dr. Vasile Lazăr, prof. univ. dr. Speranța Milancovici și conf. univ. dr. Casiana Boru. Au urmat Claudia Iuga, președintele Alumni UVVG, conf. univ. dr. Vasilie Pop, vicepreședinte al Fundației Universitare „Vasile Goldiș”, precum și jurnalistul Alex Dima, invitatul special al evenimentului. În numele colegilor lor, reprezentanții absolvenților au adresat, la rândul lor, mesaje de recunoștință conducerii universității, cadrelor didactice și familiilor, evocând anii de studiu și experiențele care le-au marcat parcursul academic.

Prezența lui Alex Dima, jurnalistul care de peste două decenii aduce în atenția publicului poveștile și oamenii din cadrul emisiunii „România, te iubesc!”, a completat în mod firesc mesajul transmis de Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad. Jurnalistul i-a încurajat să își pună întrebările esențiale despre drumul pe care îl aleg, despre sacrificiile pe care sunt dispuși să le facă și despre ceea ce contează cu adevărat, îndemnându-i să devină profesioniști care schimbă în bine România. Mesajul său a fost o invitație la responsabilitate, implicare și curaj, la convingerea că fiecare dintre ei poate contribui, prin profesia pe care și-a ales-o, la schimbarea în bine a comunității din care face parte.

Unul dintre cele mai emoționante momente ale serii a fost ultima strigare a catalogului, realizată de rectorul prof. univ. dr. habil. Coralia Cotoraci împreună cu decanii facultăților, urmată de înmânarea diplomelor. Totodată, predarea simbolică a cheii Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad către viitoarea generație de absolvenți a marcat continuitatea tradițiilor academice și transmiterea responsabilității de a duce mai departe valorile universității. Ceremonia s-a încheiat cu tradiționala aruncare a tichiilor și lansarea baloanelor, într-o atmosferă de bucurie și speranță, marcând simbolic încheierea anilor de studiu și începutul unui nou drum pentru promoția 2026.

Prin Cursul Festiv al promoției 2026, Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad a celebrat nu doar absolvirea unei noi generații de profesioniști, ci și valorile pe care le promovează de peste trei decenii: educația, responsabilitatea, caracterul și implicarea în comunitate. Sunt valorile pe care rectorul universității le-a așezat în centrul mesajului adresat absolvenților și pe care invitații prezenți le-au reafirmat, încurajând tinerii să își transforme profesia într-o misiune și să contribuie, prin ceea ce vor face, la o Românie de care să fie cu adevărat mândri.