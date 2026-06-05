Deputatul PSD susține că elevii din Socond au rămas fără masa oferită prin programul guvernamental, reclamă lipsa de reacție a Inspectoratului Școlar și anunță că îl va acționa în instanță pe deputatul liberal Adrian Cozma

Deputatul PSD de Satu Mare, Mircea Govor, a lansat un nou atac dur la adresa conducerii Inspectoratului Școlar Județean și a deputatului PNL Adrian Cozma, în cadrul unei conferințe de presă desfășurate la sediul partidului. Pe fondul scandalului privind programul „Masa Sănătoasă” de la Socond, liderul social-democrat și-a exprimat nemulțumirea față de lipsa de reacție a instituțiilor responsabile și a acuzat o tentativă de influențare a unei anchete aflate în desfășurare.





Mesajul cel mai puternic al conferinței a venit la final, când Mircea Govor i s-a adresat direct deputatului liberal: „Adriane, nici nu știi cât de mic începi să fii”, o declarație care sintetizează nivelul tensiunii politice dintre cei doi adversari.





Mircea Govor cere explicații pentru situația de la Socond





În prima parte a conferinței, deputatul PSD s-a declarat dezamăgit de faptul că Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare nu a oferit până acum explicații publice în legătură cu situația de la Socond și cu dosarul care vizează programul „Masa Sănătoasă”.

Potrivit acestuia, după semnalul de alarmă tras săptămâna trecută, era de așteptat o reacție instituțională clară, mai ales în contextul în care a formulat și o interpelare către Ministerul Educației.





„Până răspund ei, am să le mai dau eu niște date. Se pare că doamna inspector nu vrea să stea la discuții cu cei din subordine, cu cei de la acele școli care beneficiau de programul «Masa Sănătoasă», masă de care se bucura clientela de partid a PNL. Din păcate, copiii de acolo nu mai beneficiază de mai bine de o săptămână de o masă sănătoasă la școală, copiii trebuie să își pună mâncare de acasă”, a declarat Mircea Govor.

Social-democratul a insistat că principala preocupare ar trebui să fie reluarea programului pentru elevi și clarificarea modului în care s-a ajuns la suspendarea acestuia.





„A reacționat Prefectura, nu Inspectoratul Școlar”





Deputatul PSD a remarcat faptul că, în lipsa unei poziții publice a Inspectoratului Școlar, Prefectura Satu Mare a transmis informări către Guvern și Ministerul Educației.

„Dacă ei nu au reacționat, a reacționat Prefectura, care i-a informat atât pe primul ministru, cât și pe ministrul Educației. Sunt convins că prefectul nu a făcut această sesizare din burtă, ci s-au consultat cu instituțiile care supraveghează aceste lucruri și probabil a transmis exact mesajul care contează la București. Era normal să reacționeze”, a afirmat Mircea Govor.

Acesta a respins totodată speculațiile potrivit cărora s-ar afla în spatele acțiunilor care au dus la declanșarea anchetei.





Atac frontal la Adrian Cozma





O mare parte a conferinței a fost dedicată conflictului politic dintre Mircea Govor și deputatul PNL Adrian Cozma. Liderul PSD a criticat declarațiile și interpelările formulate de liberal, susținând că acestea demonstrează necunoașterea procedurilor legale și reprezintă încercări de a muta discuția din zona faptelor în cea a confruntării politice.





„Zice că la Socond s-a făcut abuz din partea poliției. Trebuia să știe, că e avocat, că perchezițiile sunt coordonate de procuror. Cred că domnul deputat face niște gafe foarte mari, tot datorită disperării”, a declarat Mircea Govor.

În aceeași notă, deputatul PSD a susținut că declarațiile publice făcute în timpul desfășurării unei anchete pot avea efecte nedorite asupra procesului de cercetare.

„Cu bună știință încearcă să influențeze pe unul și pe altul, mai exact să intimideze”, a afirmat acesta.





Proces anunțat împotriva liderului liberal





Escaladarea conflictului politic dintre cei doi parlamentari pare să se îndrepte și spre instanțele de judecată. Mircea Govor a anunțat că a decis să îl acționeze în justiție pe Adrian Cozma pentru o serie de afirmații făcute la adresa sa în spațiul public.

Deputatul PSD a respins acuzațiile referitoare la activitatea sa profesională și la presupuse legături cu proiectul Podului Transilvania.

„Da, am colaborat cu ARL-Strabag, până anul trecut, am fost pe șantiere, mi-am făcut treaba, ce mi s-a cerut, dar nu am avut treabă cu primăria și cu banii de acolo. Din punctul meu de vedere, Cozma nu poate fi nici paznic la astfel de firme, că trebuie să aibă garanție morală”, a declarat Mircea Govor.





Mesajul final a lui Mircea Govor

În încheiere, deputatul PSD a reiterat că nu va renunța la subiectul privind programul „Masa Sănătoasă”, despre care susține că trebuie să servească exclusiv intereselor copiilor.

„Nu o să las subiectul cu copiii de la Socond, pentru că dacă e masa sănătoasă să o mănânce copiii, nu reprezentanții copiilor sau reprezentanții PNL-ului la tot felul de chefuri”, a spus acesta.

Totodată, Mircea Govor a reluat criticile la adresa conducerii Inspectoratului Școlar, despre care afirmă că nu și-a îndeplinit atribuțiile în acest caz.

Conferința s-a încheiat însă cu o declarație care a depășit cadrul administrativ al scandalului și a intrat direct în registrul confruntării politice. Privind către rivalul său liberal, Mircea Govor a transmis un mesaj care se anunță deja drept una dintre cele mai comentate replici ale momentului pe scena politică sătmăreană:

„Adriane, nici nu știi cât de mic începi să fii”.



