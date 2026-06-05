Restricțiile sanitar-veterinare rămân în vigoare în mai multe localități, în contextul evoluției bolii atât în România, cât și în alte state europene

Pesta Porcină Africană continuă să reprezinte o amenințare majoră pentru sectorul zootehnic din Europa și din România, iar județul Satu Mare nu face excepție. În prezent, în județ sunt active șase focare ale bolii, dintre care trei se află în Țara Oașului, una dintre cele mai importante zone de creștere a porcinelor din nord-vestul țării.

Situația este atent monitorizată de autoritățile sanitar-veterinare, care mențin restricții și măsuri stricte pentru limitarea răspândirii virusului.

Focare active în mai multe localități din județ

Potrivit datelor oficiale, în județul Satu Mare sunt instituite restricții sanitar-veterinare ca urmare a apariției focarelor de Pestă Porcină Africană în localitățile Călinești-Oaș, Turț, Resighea, Chereușa și Porumbești.

Faptul că jumătate dintre focarele existente sunt localizate în Țara Oașului ridică un semnal de alarmă pentru crescătorii de animale și pentru autorități, care încearcă să prevină extinderea bolii către alte exploatații.

Boala continuă să afecteze Europa

Pesta Porcină Africană rămâne una dintre cele mai grave boli care afectează efectivele de porcine, evoluând în prezent în 122 de focare la nivelul Uniunii Europene și al statelor din vecinătate.

Țările în care au fost raportate cazuri includ Polonia, România, Lituania, Letonia, Germania, Croația, Spania, Italia, Slovacia, Republica Moldova, Estonia, Ucraina și Ungaria.

Specialiștii avertizează că mobilitatea animalelor, transporturile și nerespectarea măsurilor de biosecuritate favorizează răspândirea virusului pe distanțe mari.

Măsuri stricte pentru limitarea răspândirii

Autoritățile sanitar-veterinare continuă aplicarea măsurilor de supraveghere și control în zonele afectate. Acestea includ restricții privind circulația animalelor, monitorizarea exploatațiilor, dezinfecții și verificări permanente în gospodăriile aflate în zonele de protecție și supraveghere.

Crescătorii de porci sunt îndemnați să respecte cu strictețe normele de biosecuritate și să anunțe imediat medicul veterinar în cazul apariției unor simptome suspecte sau a mortalităților neobișnuite în efectivele de animale.

Impact economic important

Deși boala nu se transmite la om și nu reprezintă un pericol pentru sănătatea populației, efectele economice sunt considerabile. Apariția unui focar poate duce la sacrificarea animalelor, restricții comerciale și pierderi financiare semnificative pentru fermieri și pentru industria de profil.

În acest context, autoritățile fac apel la responsabilitatea proprietarilor de animale și la respectarea tuturor măsurilor dispuse pentru a preveni extinderea pestei porcine africane în județul Satu Mare.